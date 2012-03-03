به گزارش خبرنگار مهر، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در راستای وظایف خود جهت افزایش آگاهی عمومی و مجریان دستگاههای اجرایی و فرهنگ ساز اقدام به برگزاری نشستهای تخصصی با عنوان نشست راهکارهای اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم با حضور نخبگان و اساتید دانشگاه کرده که نتیجه این نشستها به صورت مکتوب در اختیار مسئولان قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش در نشست تخصصی "نقش ارتباطات میان فردی در کاهش جرم" که با حضور دکتر مهدخت بروجردی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد محورهایی مانند نقش سرمایه های اجتماعی، خانواده و آشنایان در کاهش وقوع جرم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر بروجردی که سابقه 6 سال مدیریت روابط عمومی وزارت علوم، مشاور وزیر و تدریس در دانشگاه را در کارنامه خود دارد با اشاره به یک نظر سنجی صورت گرفته در استان یزد گفت: بر اساس آمارها استان یزد کمترین میزان جرائم و جنایات را در سطح کشور از آن خود کرده است. همچنین در این استان میزان بیکاری 4 درصد و اولویت شهروندان یزدی در زندگی اول پس انداز و دوم صله رحم و ارتباط با اقوام و آشنایان است.

تعریف سرمایه های اجتماعی

وی سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف کرد که سرمایه اجتماعی نهادها و روابط و هنجارهایی هستند که کیفیت و کمیت اجتماعی را شکل می دهند تا در زمان بحران بتوان به آنها تکیه کرد که در این تعریف خانواده، دوستان و آشنایان در اولویت هستند.

استفاده شهروندان یزدی از سرمایه های اجتماعی موجب کاهش بیکاری و جرم شده است

اگر به نظرسنجی و آمارهای استان یزد توجه کنیم در می یابیم که شهروندان یزدی در تولید و به دست آوردن سرمایه های اجتماعی موفق بوده اند زیرا محققان می گویند سرمایه اجتماعی هم سرمایه محسوب می شود زیرا با تلاش به دست می آید و برای به دست آوردن این سرمایه ها باید فرد هزینه مادی و معنوی بپردازد. به عنوان مثال وقتی با شخصی دوست هستی اگر یک روز خودروی شما را خواست باید به او بدهید و یا در غم شادی او شریک باشید و پشت هم را خالی نکنید. و این سرمایه بادوام است در حالی که سرمایه های مادی یک شبه دود می شوند.

در آمار و نظرسنجی که در مورد استان یزد مطرح شد می بینیم که شهروندان یزدی کاهش بیکاری دارند زیرا شبکه های اجتماعی که همان سرمایه های اجتماعی تلقی می شوند به صورت زنجیره ای در جهت رفع مشکلات یکدیگر اقدام می کنند. مثلا اگر جوانی بیکار است دوست یا اقوام برای اشتغال وی پیشنهاد یا اقدامی انجام می دهد برای همین شاهد کاهش بیکاری در این استان هستیم.

آسیبهای سرمایه های اجتماعی/ معرفی ورشکستگان اجتماعی

در ادامه این نشست دکتر بروجردی در مورد آسیبهای سرمایه های اجتماعی گفت: متاسفانه در کشور ما همه روی سرمایه های اجتماعی به رویکرد مثبت نگاه می کنند در حالی که همین شبکه های اجتماعی موجب تخریب فرد شده است.

محققان و کارشناسان می گویند فردی که شبکه اجتماعی مخرب و منفی دارد به عنوان ورشکسته اجتماعی تعریف می شود. امروزه اکثر مجرمان از فقدان سرمایه اجتماعی رنج می برند چرا که مجرمان در خانواده ای رشد کرده اند که یا ارتباط کمی با دوستان و آشنایان مفید داشته اند و یا اصلا این ارتباطات وجود نداشته است. همچنین این آسیب موجب شده است تا مجرمان از اعتماد به نفس کمی برخوردار باشند. آنها به خودشان هم اعتماد ندارند، همه توی سرشان می زنند و این به کاهش عزت نفس تبدیل می شود.

دلایل کمرنگ شدن سرمایه های اجتماعی

این استاد دانشگاه با طرح چند نمونه در مورد دلایل کمرنگ شدن سرمایه های اجتماعی افراد از خانواده تا جامعه گفت: ما از بازخوردهای دیگران خودمان را می شناسیم.

در حالی که کارشناسان اروپایی به این نتیجه رسیده اند که انسانها آینه یکدیگرند اسلام در یکهزار و 400 سال قبل حدیث "المومن و مرآت المومن" را به جهانیان تقدیم کرد. با این تعریف می بینیم که افراد یک سری هنجارهای موجود در جامعه را درونی کرده و این خود سرمنشا آسیب می شود. مثلا هر کس پول ندارد بدبخت است و موفق نیست. به عنوان مثال در زمان بررسی پرونده شهرام جزایری یکی از بزرگترین کلاهبرداران در دهه گذشته شاهد بودیم که مردم وی را فردی موفق عنوان کرده و حتی می گفتند باید وزیر اقتصاد شود!

جایگزینی ارتباط "من و شما" به جای "من و تو" در خانواده

دکتر بروجردی گفت: یکی دیگر از دلایل کمرنگ شدن سرمایه های اجتماعی تبدیل روابط از "من و تو" به "من و شما" در خانواده است. وقتی که فردی در خودرو شخصی یا در خیابان به فقیری برخورد می کند این ارتباط "من و آن" است و پایدار نیست. ولی این ارتباط با مدیر یا رئیس خود در محل کار، همچنین برخی دوستان، همکاران و آشنایان ارتباط "من و شما" است که متاسفانه این ارتباط "من و شما" به داخل خانواده هم رسوخ کرده است و شاهد هستیم که زن و شوهر در خانه حرفی برای گفتن ندارند زیرا ارتباطات بر پایه "من و شما" در خانه نهادینه شده است. اگر ارتباط زن و شوهر یا فرزند با مادر و پدر بر اساس "من و تو" تعریف شود خانواده همانند یک زنجیره از مسائل یکدیگر باخبر بوده و همراه هم در مشکلات خواهند بود.

به عنوان مثال متاسفانه وقتی پدر به خانه می آید خستگی خود را با نشستن در کنار تلویزیون و اخبار یا فوتبال و فیلم به در می کند. بعد هم نوبت سفره شام یا مطالعه روزنامه و کارهای شخصی می شود و هیچ گفتگویی میان خانواده شکل نمی گیرد. آن وقت شاهد آن هستیم که حتی کودک دانش آموز ساعتها با همکلاسی اش با تلفن صحبت می کند زیرا نیاز به ارتباط دارد.

متاسفانه در بسیاری از خانواده های تهرانی خانه به خوابگاه تبدیل شده است و فرزند این خانواده سرمایه اجتماعی خود را از بیرون طلب می کند.

رسانه ملی متهم به کاهش سرمایه های اجتماعی

در پایان این نشست موضوع راهکارهای افزایش سرمایه های اجتماعی در جامعه و همچنین جلوگیری از کاهش سرمایه های اجتماعی مورد بحث قرار گرفت.

بر اساس این گزارش رسانه ملی در این نشست محکوم به کاهش سرمایه های اجتماعی شد چرا که در سریالها و فیلمهای سینمایی که از پرمخاطب ترین رسانه ایران پخش می شود بذر بی اعتمادی در جامعه رشد می یابد.

به عنوان مثال در سریال "نقطه سر خط" که اخیرا از سیما پخش می شود شاهد آن هستیم که بهترین دوست قهرمان فیلم به او نارو می زند و حتی جهیزیه دخترش را هم از حیاط می دزدد. این یعنی بی اعتماد کردن مردم نسبت به دوستان. یا اینکه در یک سریال زنی که نماز می خواند همچنان کینه به دل دارد که می توان به فیلم سینمایی کتاب قانون یا سریال میوه ممنوعه اشاره کرد. و وقتی این سریالها و فیلمها افزایش یابد مردم در برابر مشکلات یکدیگر واکسینه می شوند و این تقویت بی تفاوتی را به همراه دارد.

دکتر بروجردی از دولت و مجلس خواست تا با ترویج توسعه شبکه های اجتماعی، تحکیم خانواده، تقویت NGO ها، اجرای طرح تحول اجتماعی و تولید فیلمها و سریالهای مثبت و تاثیر گذار در جهت افزایش سرمایه های اجتماعی همت بیشتری به خرج دهند چرا که اگر در این مسیر هر چه بیشتر هزینه شود شاهد کاهش وقوع جرم، کاهش زندانیان و کاهش ارائه خدمات به خانواده های زندانیان و زنان بی سرپرست و... خواهیم بود. که مجموع این اقدامات همه یک نوع سرمایه گذاری است.