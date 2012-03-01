کشف ژن طلاق در خانم ها /دورکاری برخی خانم ها در روز پنجشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام زنان دستفروش مترو عاقبت به خیر شدند و مکانی برای فروش اجناسشان پیدا کردند ،این هفته ،پروین هدایتی معاون سرمایه اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به افتتاح دهکده ایرانی صنایع دستی در روز 15 اسفند گفت: ‌فروشگاه‌های موجود در مترو در اختیار طرح دهکده ایرانی قرار می‌گیرند و به این ترتیب زنان فروشنده مترو نیز می‌توانند با استفاده از این فروشگاه‌ها اجناس خود را به فروش برسانند.

اثرات رژیم های سخت بر خانم ها

رژیم های سختی که خانم های برای لاغری و زیبایی می گیرند اثرات جسمی بدی بر آنها دارد . اکبر خزایی داور بین‌المللی تناسب اندام فدراسیون جهانی پرورش اندام در این رابطه گفت: رژیم لاغری برای کاهش وزن باعث کم‌خونی، پرخاشگری، خشکی و تیرگی پوست در زنان شده و باکنار گذاشتن این گونه رژیم‌های غذایی فرد با افزایش وزن روبه‌رو می‌شود.

دورکاری برخی زنان در روز پنجشنبه

این هفته هیات دولت اعلام کرد: زنان شاغل که دارای فرزند زیر ۷ سال و دانش‌آموز دبستانی هستند روزهای پنج‌شنبه دورکار می‌شوند.زنانی که دارای فرزند معلول هستند نیز در اولویت دورکاری قرار دارند.

افزایش مرخصی زایمان زنان

مادرانی که فرزندان دو قلو دارند می توانند از مرخصی بیشتری برخوردار باشند و سهم مرخصی هر دو نوزادشان را بگیرند . بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اصلاحیه قانون ترویج تغذیه با شیر مادر به زودی در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود که بر اساس پیشنهادات مطرح شده مدت زمان مرخصی مادران در زایمان‌های دوقلو از 6 ماه به یک سال افزایش پیدا می‌کند و آنها می‌توانند از ساعات مرخصی بیشتری بهره‌مند شوند.

طلاق در زنان ریشه ژنتیکی دارد



در یک مطالعه جدید معلوم شد موفقیت در ازدواج و یا ناکامی و طلاق به نوع ساختار ژنتیکی در زنان بستگی دارد و به همین خاطر مردها همیشه در پیوندی که به طلاق ختم می‌شود، مقصر نیستند.

کارشناسان انستیتو کارولینسکا در سوئد ادعا کرده‌اند که برای اولین بار موفق به شناسایی ژن طلاق در زنان شده‌اند و به این ترتیب با تشخیص ژن مزبور می‌توان پیش بینی کرد که کدام زنان ممکن است ازدواج ناموفق و پرکشمکشی داشته باشند.

به نوشته روزنامه دیلی میل، متخصصان می‌گویند زنانی که این نسخه ژنی را دارند با احتمال کمتری تن به ازدواج می‌دهند چون سخت‌تر می‌توانند با دیگران پیوند بخورند. بعلاوه این زنان اگر هم ازدواج کنند احتمال اینکه زندگی مشترکشان به طلاق ختم شود 50 درصد بیشتر از زنانی است که حامل این ژن نیستند و البته همسران این زنان از زندگی خود رضایت و خشنودی کمتری دارند. این ژن در واقع مربوط به چگونگی عملکرد هورمون اکسی توسین می‌شود که به عنوان هورمون مهر و محبت شناخته شده است.

افسردگی مهمترین عامل طلاق

سید هادی معتمدی ، روانشناس و استاد دانشگاه گفت: افسردگی مهمترین عامل طلاق برای زنان و مردان است.

او ادامه داد: از دید روانپزشکی و آسیب شناسی مهمترین و بزرگترین مشکل در زنان و مردان پس از طلاق احساس افسردگی است . زیرا آنان احساس می کنند که محبوب خود را از دست داده اند. تحت چنین شرایطی افراد که همه چیز خود را به ازدواج فروخته اند در صورت طلاق ، جدایی ، مرگ همسر و... احساس می کنند علاوه بر از دست دادن فرد مورد علاقه ، تمامی موضوعات مورد علاقه شان را نیز از دست داده اند که بدین منظور به سوگ عظیمی می رسند که این شوک معمولا منجر به افسردگی ، پرخاشگری ، خودکشی ، بروز احساس پوچی و... می شود.

افزایش جوش های صورت در اثر استفاده از لوازم آرایش

یک توصیه پزشکی هم به خانم هایی که زیاد از لوازم آرایش استفاده می کنند . دکتر امیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره مشکلات استفاده از لوازم آرایش گفت: یکی از مشکلات و عوارضی که ممکن است در اثر استفاده از لوازم آرایش برای فرد ایجاد شود، تشدید جوش‌های صورت است. به همین دلیل بسیاری از خانم‌هایی که از این محصولات استفاده می‌کنند، پس از مدتی با تشدید جوش‌های صورت، ایجاد ضایعات آکنه‌ای و چرکی یا افزایش یافتن جوش‌های زیرپوستی روبه‌رو می‌شوند و برای حل مشکل از پزشک کمک می‌گیرند.

به گفته، وی افرادی که پوستشان چرب است و زمینه کمی از جوش‌های صورت را نیز دارند، باید بیشتر دقت داشته باشند، چون در صورت استفاده طولانی‌مدت از این لوازم، وضعیت پوستشان بدتر می‌شود.





