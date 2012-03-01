سید عبدالله میر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در نظر دارد نسبت به برگزاری اولین جشنواره زیباترین سفره هفت سین از مواد بازیافتی اقدام کند.
وی گفت: همزمان با برگزاری دومین جشنواره همیاران بازیافت در طرح تفکیک از مبدا، اولین جشنواره هنر بازیافت نیز در قالب ساخت زیباترین سفره هفت سین از مواد بازیافتی، مستعمل و دور ریختنی در مجتمع نور قم برگزار میشود.
وی ادامه داد: هدف از این طرح نهادینه کردن استفاده بهینه از مواد دور ریختنی، استفاده از زبان هنر و آفرینشهای هنری در بحث فرهنگسازی، آشنا کردن خانوادهها به خصوص کودکان با مقوله بازیافت، توجه جدی به حفاظت محیط زیست و جلب مشارکت مردم در همراهی با مدیریت شهری به منظور کاهش زباله در سطح شهر است.
میرابراهیمی افزود: شهروندان خوش ذوق و هنرمند قمی میبایست با اقلام و اجناس دور ریختنی نسبت به تهیه سفره هفت سین این رسم کهن ایرانی اقدام کنند.
وی ادامه داد: در پایان جشنواره نیز به نفرات برتر جوایز ارزندهای تعلق خواهد گرفت.
وی اظهار داشت: مهلت ثبت نام و شرکت در این مسابقه تا دهم اسفند ماه است و علاقه مندان میتوانند به دبیرخانه ستاد برگزاری جشنواره به آدرس میدان آزادگان، بلوار شهید نواب صفوی، جنب کوچه ۱۱ مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۶۶۱۲۲۲۰ و ۶۶۰۳۰۱۴ تماس بگیرند.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در پایان ادامه داد: شرکت کنندگان تا هفدهم اسفند ماه فرصت دارند نسبت به تحویل دست ساختههای خود به دبیرخانه ستاد اقدام کنند.
۱۷ اسفند ماه/
آخرین مهلت تحویل آثار به جشنواره زیباترین سفره هفت سین از مواد بازیافتی در قم
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم مهلت تحویل آثار به جشنواره زیباترین سفره هفت سین از مواد بازیافتی را تا ۱۷ اسفند ماه عنوان کرد.
سید عبدالله میر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در نظر دارد نسبت به برگزاری اولین جشنواره زیباترین سفره هفت سین از مواد بازیافتی اقدام کند.
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