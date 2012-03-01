سید عبدالله میر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در نظر دارد نسبت به برگزاری اولین جشنواره زیبا‌ترین سفره هفت سین از مواد بازیافتی اقدام کند.



وی گفت: همزمان با برگزاری دومین جشنواره همیاران بازیافت در طرح تفکیک از مبدا، اولین جشنواره هنر بازیافت نیز در قالب ساخت زیبا‌ترین سفره هفت سین از مواد بازیافتی، مستعمل و دور ریختنی در مجتمع نور قم برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: هدف از این طرح نهادینه کردن استفاده بهینه از مواد دور ریختنی، استفاده از زبان هنر و آفرینش‌های هنری در بحث فرهنگ‌سازی، آشنا کردن خانواده‌ها به خصوص کودکان با مقوله بازیافت، توجه جدی به حفاظت محیط زیست و جلب مشارکت مردم در همراهی با مدیریت شهری به منظور کاهش زباله در سطح شهر است.



میرابراهیمی افزود: شهروندان خوش ذوق و هنرمند قمی می‌بایست با اقلام و اجناس دور ریختنی نسبت به تهیه سفره هفت سین این رسم کهن ایرانی اقدام کنند.



وی ادامه داد: در پایان جشنواره نیز به نفرات بر‌تر جوایز ارزنده‌ای تعلق خواهد گرفت.



وی اظهار داشت: مهلت ثبت نام و شرکت در این مسابقه تا دهم اسفند ماه است و علاقه مندان می‌توانند به دبیرخانه ستاد برگزاری جشنواره به آدرس میدان آزادگان، بلوار شهید نواب صفوی، جنب کوچه ۱۱ مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۶۶۱۲۲۲۰ و ۶۶۰۳۰۱۴ تماس بگیرند.



مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم در پایان ادامه داد: شرکت کنندگان تا هفدهم اسفند ماه فرصت دارند نسبت به تحویل دست ساخته‌های خود به دبیرخانه ستاد اقدام کنند.