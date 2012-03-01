تحریم انتخابات توسط دشمنان نشانه زبونی و ناامیدی آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اصغر رمضانی امروز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص لزوم شرکت گسترده مردم در انتخابات تصریح کرد: از آنجا که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نظام مردم سالاری دینی است، حضور گسترده مردم در انتخابات نظام را تقویت کرده و استکبار جهانی را عقب خواهد راند.



وی تصریح کرد: چون مراکز قدرت درنظام مقدس ما وابسته به رای مردم است و جایگاه مجلس چه به لحاظ قانون گذاری و چه به لحاظ نظارت برعملکرد دولت بسیار مهم تلقی می شود؛ لذا انتظار می رود مردم انقلابی و آگاه ما با بصیرت تمام و تکیه بر فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری با حضور گسترده و انتخاب اصلح مجلسی را روی کار آورند که نمایندگان این مجلس با تصویب قوانین محکم و قوی باعث پیشرفت و سربلندی کشور شوند.



رمضانی در ادامه به برنامه های دشمنان در جهت دلسرد کردن مردم از شرکت در انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون از 120شبکه ماهواره ای فارسی زبان 110مورد آن اقدام به تبلیغات قوی در راستای تحریم این انتخابات کرده اند و از مردم می خواهند در انتخابات شرکت نکنند.



مسئول سازمان بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی درادامه با بیان اینکه چنین تبلیغات، زبونی دشمنان و بد خواهان ما را می رساند، گفت: مردم ما روزی برای این انقلاب از جان و خون خود گذشته اند و اینک با این یاوه گویی های دشمنان از انقلاب و آرمان های آن دست نکشیده و با دلسوزی تمام در پای صندوق های رای حاضر شده و هر رای آنها که گلوله ای است به قلب بد خواهان این مرزوبوم به صندوق ها خواهند ریخت.



وی به انواع ترفندهای دشمنان اشاره کرد و بیان داشت: همان طور که دشمنان ما پیروزی و حضور 85درصدی مردم را در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری برنتافت و دست به دسیسه و فتنه درکشور زد دراین دوره نیزدرصدد است درصورت حضور گسترده مردم درپای صندوق ها دست به یک سری مسائل امنیتی درکشور زند؛ اما باید بداند مردم و مسئولان ما آگاهتر از این حرفها هستند و اجرای هیچ برنامه شومی را به دشمنان نخواهند داد.



رمضانی در ادامه با اشاره به اینکه حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس نهم تلخ کامی جریان فتنه که بعد از پیروزی انتخابات دهم ریاست جمهوری به وجود آمده را از بین برده و دشمنان انقلاب را در رسیدن به نقشه های شومشان ناکام خواهد گذاشت.



مسئول سازمان بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی تصریح کرد: بسیج دانشجویی به عنوان یک ارگان فرهنگی و مردمی ازتمامی مردم بخصوص قشردانشجو می خواهد با حضور گسترده خود در این انتخابات دشمنان خارجی و داخلی را ناامید کرده و با انتخاب اصلح خود ضمن تجدید بیت با آرمان های انقلاب اسلامی و لبیک به فرمایشات معمارکبیر انقلاب و رهبرمعظم انقلاب اسلامی باعث تشکیل مجلس قوی، شجاع، قدرتمند و توانمند شوند.



وی درپایان با تاکید اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات علاوه بر پیشرفت و سربلندی کشور باعث تقویت نظام در عرصه های بین المللی خواهد شد، گفت: این حضور حداکثری نویدی دیگر بر بیداری اسلامی درمنطقه و در بین تمام مردم آزادیخواه جهان شده و آنها را در استقامت و رسیدن به آرمانهایشان یاری خواهد کرد؛ چراکه مردم آزادیخواه جهان به ایران اسلامی به چشم یک الگو نگاه می کنند.