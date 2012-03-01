وحدت عامل اصلی پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر شامگاه چهارشنبه در جمع اهالی روستای گری افزود:علاوه بر وحدت در بین آحاد مردم جهت پیشرفت و رو به رشد جامعه بین مردم و مسئولان نیز باید وحدت و همدلی و همگامی وجود داشته باشد تا باعث ارتقای جامعه به سمت و سوی پیشرفت همه جانبه باشیم.
وی اضافه کرد: اگر در بین روستائیان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، اجرای طرح های پیش بینی شده برای روستا با مشکل مواجه می شود و ارائه خدمات رسانی مطلوب به روستا امکان پذیر نخواهد بود.
کر با بیان اینکه در انقلاب اسلامی ایران افتخارات گوناگون حاصل وحدت بین مردم بوده است گفت: همه باید برای وحدت و همدلی تلاش کنیم تا کوچکترین اختلاف سلیقه باعث اختلافات بزرگ نشود.
کر در ادامه جلسه به انتخابات 12 اسفند اشاره کرد و افزود: شرکت فعالانه در انتخابات امر مهمی است ولی انتخاب اصلح ترین فرد علاوه بر تاثیرات منطقه ای و استانی در سیاست های کشوری نیز اثر گزار است و وظیفه قانونی گذاری نمایندگان مجلس فرا منطقه ای است و این اهمیت موضوع را نشان می دهد.
لایروبی کانال و احداث جاده بین مزارع و مشکل مربوط به ارائه کود و بررسی مرغداری های در حال احداث در مجاورت روستا از جمله مسائلی بود که توسط کشاورزان مطرح شد و معاون جهاد کشاورزی آق قلا قول داد در اسرع وقت نسبت به لایروبی کانال اقدام و اعتبارات لازم جهت احداث جاده بین مزارع در در صورت امکان تملک دارایی سال 91 پیش بینی کند.
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