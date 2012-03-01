وحدت عامل اصلی پیشرفت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر شامگاه چهارشنبه در جمع اهالی روستای گری افزود:علاوه بر وحدت در بین آحاد مردم جهت پیشرفت و رو به رشد جامعه بین مردم و مسئولان نیز باید وحدت و همدلی و همگامی وجود داشته باشد تا باعث ارتقای جامعه به سمت و سوی پیشرفت همه جانبه باشیم.

وی اضافه کرد: اگر در بین روستائیان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، اجرای طرح های پیش بینی شده برای روستا با مشکل مواجه می شود و ارائه خدمات رسانی مطلوب به روستا امکان پذیر نخواهد بود.

کر با بیان اینکه در انقلاب اسلامی ایران افتخارات گوناگون حاصل وحدت بین مردم بوده است گفت: همه باید برای وحدت و همدلی تلاش کنیم تا کوچکترین اختلاف سلیقه باعث اختلافات بزرگ نشود.



کر در ادامه جلسه به انتخابات 12 اسفند اشاره کرد و افزود: شرکت فعالانه در انتخابات امر مهمی است ولی انتخاب اصلح ترین فرد علاوه بر تاثیرات منطقه ای و استانی در سیاست های کشوری نیز اثر گزار است و وظیفه قانونی گذاری نمایندگان مجلس فرا منطقه ای است و این اهمیت موضوع را نشان می دهد.



لایروبی کانال و احداث جاده بین مزارع و مشکل مربوط به ارائه کود و بررسی مرغداری های در حال احداث در مجاورت روستا از جمله مسائلی بود که توسط کشاورزان مطرح شد و معاون جهاد کشاورزی آق قلا قول داد در اسرع وقت نسبت به لایروبی کانال اقدام و اعتبارات لازم جهت احداث جاده بین مزارع در در صورت امکان تملک دارایی سال 91 پیش بینی کند.

ضعف ولتاژ برق روستا ، تسریع در اجرای طرح هادی نیمه تمام روستا ، تخصیص بیل بهکو به دهیاری روستا ، تسریع در اتمام سالن ورزشی نیمه تمام و افزایش فضای آموزشی و افزایش بافت روستایی از جمله مسائل دیگری بود که توسط روستائیان گری مطرح گردید و فرماندار شهرستان آق قلا دستور بررسی لازم را به مدیران دستگاه های ذیربط صادر کرد.

گفتنی است روستای گری از توابع بخش مرکزی آق قلا و مرکز دهستان شیخ موسی با 3000 نفر جمعیت و 570 خانوار در 30 کیلومتری غرب شهر آق قلا واقع است.