يارانه هاي مستقيم به دانشجويان ارائه مي شود

دكتر خوشگفتار در گفت وگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت : در حال حاضر يارانه هاي دانشجويي به دو صورت نقدي و غيرنقدي به دانشجويان عرضه مي شود. يارانه هاي غيرنفدي به صورت كالا و مواد سوبسيد دار كه عمدتا مواد خوراكي هستند ارائه مي شود. سعي بر اين است كه هر چه سريعتر بخش غيرنقدي يارانه ها نقدي شوند تا كل يارانه هاي دانشجويان به صورت نقدي در اختيار خود دانشجويان قرار گيرد.



وي تصريح كرد : نقدي كردن يارانه هاي غيرنفدي كه به صورت كالا و مواد سوبسيد دار ارائه مي شدند تا حدودي محقق شده است. به عنوان نمونه قند، شكر و پنير نقدي شده ولي يكسري كالاهاي اساسي كماكان نقدي نشده اند.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان افزود : مرحله دوم كار يعني ارائه يارانه ها به صورت نقدي به خود دانشجويان هنوز به مرحله اجرا نرسيده است زيرا هنوز دولت و وزارت بازرگاني به نماينده اين امور در وزارت علوم تضمين لازم را در خصوص تامين اعتبارات بر اساس تورم سالانه نداده اند.



وي در زمينه ميزان يارانه هاي در نظر گرفته خاطر نشان كرد : در سال جاري حدود 330 ميليارد ريال از طرف دولت به دانشجويان يارانه هاي نفدي و غيرنقدي ارائه شده است.