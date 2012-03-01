گفتمان دینی در قنوات برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه صبح پنجشنبه با عنوان تربیت دینی برگزار شده و جعفر رحمانی عضو هیئت عملی پژوهشکده جامعه المصطفی العالمیه پس از سخنرانی به سئوالات دانش آموزان پاسخ گفت.



وی گفت: خداوند آفریننده انسان است بنابراین قرآن کتاب خدا دفترچه راهنمای زندگی است.



رحمانی با بیان اینکه دین اگر کیفیت زندگی کردن را به بشر نیاموزد دین نیست اظهار داشت: تمامی تلاش‌هایی که برای گسترش خرافات انجام می‌گیرد برای تضعیف دین است.



وی با اشاره به راه‌های مقابله با خرافات تاکید کرد: با توکل کردن به خدا باید از ایمان کمک گرفت تا ریل زندگی در مسیر اصلی خود حرکت کند.



عضو هیئت عملی پژوهشکده جامعه المصطفی العالمیه در پایان به سئوالات متفاوت دانش آموزان در موضوعات دینی، بحث ازدواج، راز موفقیت، و... پاسخ داد.