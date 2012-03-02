رفع مشکلات اجتماعی مستلزم همکاری دستگاههای مختلف است

پروفسور سوزان هاگ استاد فلسفه و حقوق دانشگاه میامی آمریکا در مورد اینکه چه انگیزه‌هایی محقق را ترغیب به انتخاب موضوعی برای تحقیق در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی می کند به خبرنگار مهر گفت: کار محقق علوم اجتماعی این است که نهادها، قوانین و قواعد اجتماعی را فهم و درک کند.

وی افزود: علاوه بر فهم و درک نهادهای اجتماعی، عالم علوم اجتماعی باید به تبیین نهادها، قوانین و قواعد اجتماعی نیز بپردازد.

وی تصریح کرد: این فهم و درک و تببین گاهی ممکن است مربوط به جامعه‌ای باشد که محقق اجتماعی در آن زندگی می‌کند و یا ممکن است مربوط به جوامع دیگر باشد.

مؤلف "فلسفه منطق" در ادامه یادآور شد: باید توجه داشت که حل و فصل مشکلات و معضلات اجتماعی امری نیست که تنها توسط محققان و متخصصان علوم اجتماعی ممکن باشد.

وی تأکید کرد: اگر چه محققان اجتماعی نقش مهمی در این زمینه بر عهده دارند ولی این امر مستلزم توجه و همکاری نهادهای دولتی، سیاستگذاران و سیاستمداران است.

این منطق دان و حقوقدان در خصوص چگونگی انتخاب موضوعی در علوم اجتماعی برای تحقیق نیز گفت: انتخاب موضوع می‌تواند دلایل گوناگون و متعددی داشته باشد. گاهی ممکن است محقق و عالم علوم اجتماعی بر اساس علایق خود دست به انتخاب موضوعی برای تحقیق و مطالعه بزند.