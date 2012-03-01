ساختار جدید آموزشی در کردستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه عبدالهی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: سند ملی آموزش و پرورش شامل تعلیم و تربیت بر اساس نظام رسمی و عمومی است و از سال آینده ساختار جدید آموزشی در قالب این سند ملی در استان کردستان اجرا می شود.

وی گفت: سند بنیادین در هفت فصل ارزش ها، ماموریت ها، چشم انداز، هدف های کلان، راهبردهای کلان، هدف های عملیاتی و راهکارها و چهار چوب نهادی و نظام اجرایی تحول راهبردی اجرایی می شود و به همین دلیل باید تمامی فرهنگیان و دانش آموزان در اجرای هر چه بهتر آن مشارکت داشته باشند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان با اشاره به هدف کلی این طرح ادامه داد: تربیت انسان موحد و معتقد به معاد، ارتقاء نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی، عمومی و خانوادگی در رشد و تعالی، گسترش نظام آموزشی، برقراری نظام اثربخشی و کارآمد کردن مدیریت منابع انسانی بر اساس معیارهای اسلامی است.

عبدالهی با بیان آسیب شناسی ساختار موجود آموزش و پرورش در کشور بیان کرد: ناکارآمدی دوره پیش دانشگاهی و از بین رفتن فلسفه وجودی آن، عدم تناسب با مراحل رشد و یادگیری و ویژگی ها و شرایط سنی و روانی دانش آموزان، کوتاه بودن دوره آموزش عمومی و کاستی در استفاده بهینه از فرصت دوره ابتدایی از جمله مشکلات ساختاری نظام آموزشی موجود است.

وی یادآور شد: در حال حاضر با بررسی و تحقیقاتی که درباره نظام آموزشی 3-3-6 صورت گرفته 123 کشور دنیا از این ساختار در نظام آموزشی خود استفاده می کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کردستان افزود: خانواده رکن موثر و نقش ویژه ای در تربیت و رشد کودک دارد و باید خانواده ها نیز با آشنایی کامل بر این ساختار، مکمل و همکار نظام آموزشی در کشور باشند.

عبدالهی برسی وضعیت موجود و پیش بینی نیروی انسانی، فضا و تجهیزات را از دیگر اقدامات ضروری شهرستان ها و مناطق در راستای اجرای ساختار جدید آموزشی و تربیتی در استان کردستان برشمرد و خواستار استفاده از کلیه ظرفیت های موجود برای اجرای نظام جدید آموزشی و تربیتی شد.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی جاری تعداد هزار و 809 آموزشگاه وجود دارد که باید این مقدار برای سال آینده هزار و 818 مورد برسد و همزمان با این مهم شمار کلاس ها نیز به شش هزار و 750 کلاس افزایش پیدا کند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کردستان گفت: مشکل کمبود فضای آموزشی در سطح استان از طریق جابجایی 32 آموزشگاه، ادغام 17 آموزشگاه برطرف شده است.

در این جلسه همچنین با حضور استاندار کردستان و سایر اعضای شورای آموزش و پرورش مصوبات جلسات قبلی بررسی و مسائل فعلی این حوزه مورد بحث قرار گرفت.