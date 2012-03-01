حجتالاسلام مجید انصاری، دبیر اجرایی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چه توصیهای به همفکران خود برای شرکت در انتخابات مجلس نهم دارید، گفت: فقط میتوانم بگویم که خودم در انتخابات شرکت میکنم. چون امروز زمان تبلیغات انتخابات پایان یافته است نمیتوانم بگویم به چه کسانی رأی میدهم.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در این گفتگوی کوتاه درباره ضرورت شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت شرکت در انتخابات روشن است.
مجید انصاری نماینده مردم در دورههای اول، دوم، سوم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی بود. همچنین انصاری سرلیست اصلاحطلبان در تهران در رقابتهای انتخابات مجلس هشتم نیز بود که با پیروزی رقبای اصولگرایش، موفق به حضور در مجلس هشتم نشد.
به گزارش مهر، 31 استان کشور روز 12 اسفند ماه با حضور بیش از 3200 کاندیدا و 48 میلیون و 288 هزار و 799 نفر واجد رأی دادن در 1000 حوزه اصلی و فرعی و 47 هزار و 665 شعبه اخذ رأی در سراسر کشور شاهد برگزاری سیامین انتخابات در جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
صحنه رقابتهای انتخابات مجلس نهم با حضور کلیه سلیقههای سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، منتقد و حامی دولت، مستقل و ... شکل گرفته و قطار انتخابات پیش رو میرود که فردا در ایستگاه آخر قرار گیرد و نام ایران را بار دیگر در ردیف کشورهایی قرار دهد که مردمش بالاترین مشارکت سیاسی را دارند.
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