امسال 307 زندانی جرایم غیرعمد در زنجان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علال الدین کریمی در جلسه ستاد دیه افزود: ستاد دیه استان زنجان برای آزادی این زندانیان بیش از 983 میلیون تومان کمک بلاعوض کرده است.

وی همچنین از گذشت شاکیان به مبلغ یک میلیارد و 873 میلیون تومان در آزادی این زندانیان خبرداد و افزود: برای آزادی 307 زندانی، 800 میلیون تومان هم در قالب تسهیلات وام بانکی در اختیار آنان قرار گرفت.

در جلسه ستاد دیه جعفرگل محمدی رئیس کل دادگستری استان زنجان با قدردانی ازفعالیت و تلاش اعضای ستاد دیه استان گفت: همه ما از اینکه عامل حل بخشی از مشگلات مردم هستیم باید شکرگزار خداوند باشیم.

انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان در بخش هزینه درآمدها مقام اول را درکشور دارد

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان استان با اعلام این خبر گفت: این انجمن در بین 132 انجمن حمایت از زندانیان کشور در رتبه یازدهم قرار دارد.

هادی نصرتی با بیان اینکه انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان با استفاده از تمام ظرفیت ها و توان خود در بخش کسب درآمد مقام اول را کشور دارد، افزود: در بخش کسب درآمدها استانهای تهران، یزد و کرمان در رده های بعدی قرار دارند.

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان در ادامه سخنانش از تحت پوشش بودن 300خانواده دراین استان خبرداد و گفت: درآستانه عید نوروز سبد کالای غذایی و عیدی در مجموع به ارزش تقریبی 60 میلیون تومان بین خانواده های زندانی تحت پوشش توزیع خواهد شد.

در این جلسه رئیس کل دادگستری فعالیت انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: عملکرد انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان در کشور کم نظیر است.

جعفر گل محمدی افزود: انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان با تعیین هزینه ها و اعتبارات مشخص در حوزه های مختلف، با حمایت از خانواده های زندانیان ازآسیب های اجتماعی جلوگیری می کند.

رئیس دستگاه قضایی استان با بیان اینکه اعضای انجمن حمایت از زندانیان خیرین، معتمدین و افراد نیکوکار هستند، گفت: متاسفانه در حال حاضر بسیاری ازافراد به خاطر کمتر از 5 میلیون تومان در زندانها هستند.

گل محمدی از مردم نوعدوست و نیکوکارخواست برای فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در آستانه سال نو به انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه استان زنجان کمک کنند .

در این جلسه در باره سبد کالای غذایی، عیدی وآزادی تعدادی اززندانیان جرایم غیرعمدی تصمیماتی گرفته شد.