توسعه در گرو حضور حداکثری مردم در انتخابات است/ مدیریت تحریمها توسط مجلس توانمند

حجت الاسلام سید محمد میربد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه درآستانه ی نهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم، اظهار داشت: تا روز انتخابات مدت زیادی باقی نمانده است ومردم باید نامزد اصلح را انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه مردم سالاری دینی روح حاکم و جاری قانون اساسی است، گفت: مردم با دست خودشان مجلس تصمیم گیر، سیاست گذار و کارا را درست می کنند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به نکات مهمی در خصوص انتخابات، ادامه داد: اولین نکته این است که مردم سالاری دینی بر اساس مشارکت عموم مردم معنا پیدا می کند، یعنی وقتی که مقبولیت لازم در بین آحاد جامعه وجود داشته باشد، این مصداق مردم سالاری دینی است.

حجت الاسلام سید محمد میربد تاکید کرد: هر کسی با هر سلیقه ای چه اصلاح طلب چه اصول گرا و حتی کسانی هم که در این دو دایره نیستند و به نوعی با بعضی از اعتقادات ایدئولوژی ها و مسائل کلی نظام هم زاویه داشته باشند باید بدانند که وقتی ما می توانیم مسیر جامعه را در مسیر توسعه ی سیاسی اقتصادی و فرهنگی قرار بدهیم، هنگامی است مردم همراه با حکومت باشند.

درنظام مردم سالاری دینی توسعه در گرو همراه بودن مردم با حکومت است

وی با بیان اینکه درنظام مردم سالاری دینی توسعه در گرو همراه بودن مردم با حکومت است، ادامه داد: پس بهترین دلیل برای شرکت در انتخابات ایجاد توسعه ی سیاسی است که توسعه ی سیاسی باعث ایجاد توسعه ی اقتصادی، فرهنگی و در حقیقت توسعه ی پایدار ملی می شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: در زمینه مشارکت مردم در انتخابات شک نداریم و مطمئن هستیم که عموم مردم با توجه به اینکه این تعهد و تکلیف شرعی شرکت در انتخابات رامی دانند حضور پر رنگی در انتخابات دارند، اما متاسفانه شاید کسانی باشند که به علل و عوامل مختلف همچون شرایط اقتصادی و بعضی از نواقصی که در جامعه وجود دارد قصد شرکت در انتخابات را نداشته باشند.

وی با بیان اینکه صحبت ما با کسانی است که قصد شرکت در انتخابات را ندارند، عنوان کرد: ماصحبتمان با آنها است، به آنها باید بگوییم که در واقع رای ندادن و حضور نداشتن در انتخابات در نهایت به ضرر خود افراد تمام می شود و دلیل این ضرراین است که وقتی مشارکت در انتخابات پایین بیاید توسعه که در گرو حضور حداکثری مردم در انتخابات است اتفاق نمی افتد.

مشارکت در انتخابات و توسعه تابع یکدیگرند

حجت الاسلام سید محمد میربد اذعان داشت: مشارکت در انتخابات و توسعه تابع یکدیگرند وقتی توسعه انجام نشود، در واقع اثر آن تورم، گرانی، بی ثباتی اقتصادی و آسیب های فرهنگی و اجتماعی و ... است و باید این مهم را مورد لحاظ قرار بدهیم و اگر انتقادی هم به فضای موجود داریم این را با انتخاب بهتر خودمان در مسیر اصلاح این فضا مساعی خودمان را داشته باشیم و در واقع در نظر داشته باشیم که انتخاباتی که پیش رو داریم بسیار سرنوشت ساز است.

وی با بیان اینکه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاباتی سرنوشت ساز است، تاکید کرد: سرنوشت ساز از این جهت که ما اولا در دهه ی پیشرفت و عدالت قرار داریم ودوما در فضای بیداری اسلامی در جهان اسلام قرار گرفته ایم.

وی ادامه داد: در واقع استراتژی نظام و راهبرد نظام اسلامی در شکل دهی و تداوم بخشی بیداری اسلامی در جهان اسلام موثراست.

مجلس توانمند تحریمها را به خوبی مدیریت می کند

وی یادآور شد: هم اکنون فضای تحریم ها و تحریم هایی که بی منطق به کشور ما تحمیل می شود را در این دوره داریم و مدیریت این تحریم ها بسیار مهم است واگر مجلس، مجلس توانمندی نباشد ممکن است نتواند این تحریم ها را مدیریت کند و ممکن شود مشکلاتی در این خصوص ایجاد شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط اقتصادی که بر جامعه ی ما حاکم است، افزود: می طلبد که مردم کمک کنند و یک مجلس توانمند کارا و در واقع دور اندیش نسبت به مسائل کشور داشته باشند، جدای از مسائل احساسی که الان ممکن است در آستانه ی انتخابات وجود داشته باشد.

حجت الاسلام سید محمد میربد اذعان داشت: همه مردم با فهم و درکی که همیشه نشان داده اند و درهمه صحنه و عرصه های انقلاب حضور گسترده داشته اند و در تمام عرصه هایی فهم و درک شعور سیاسی خودشان را نشان داده اند و قاعدتا این بار هم همین کار را خواهند کرد و در همین مسیر پیش خواهند رفت.

به انتخابات مثبت نگاه کنیم

وی ادامه داد: مابه کسانی که ممکن است کدورتی داشته باشند یا نگاه منفی به انتخابات داشته باشند عرض می کنیم که نگاه های منفی را از خودمان دور کنیم و به انتخابات مثبت نگاه کنیم، مثبت از این جهت که حضور پرشور و حماسی ما در انتخابات ثمرات بسیار خوبی می تواند داشته باشد.

وی یادآور شد: وقتی نظامی به صورت دموکراسی و مردم سالاری آنهم از نوع دینی شکل گرفت، قاعدتا مسائل و مشکلاتی دارد که برای حل آنها نیاز به زمان هست که انشاالله همه ی مردم همکاری خواهند کرد و در واقع یکی از ارکام مهم مشارکت مردم که بحث انتخابات است را به شکل حداکثری و مطلوب برگزار خواهند کرد.

.............................................

گفتگو: سید محمد رضا موسوی