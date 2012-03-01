سناریوهای افزایش قیمت در فاز دوم هدفمندی/نهایی شدن پیشنهاد مزد 91

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت از قول وزیر نیرو اعلام شد که تاکنون 4 سناریوی اصلی برای فاز دوم هدفمندی در ستاد هدفمندی یارانه ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است و این سناریوها شامل حاملهای مختلف انرژی، آب و برق است.

وی با اشاره به اینکه وزارت نیرو در بخش آب، قیمت جدید را ارائه کرده و توسط سازمان حسابرسی نیز بررسی شده است، گفت: با این حال باید در ستاد هدفمندی یارانه ها قیمت تمام شده آب به نتیجه نهایی برسد.

وزیر نیرو با بیان اینکه برای این منظور هنوز بحثی مطرح نشده است، اظهار داشت: به صورت کلی چون اجرای هدفمندی در بخش آب نسبت به قیمت تمام شده آن فاصله دارد، به صورت اطمینان آور اعداد تعیین خواهد شد و از سوی رئیس جمهور اعلام می شود.



قطار تهران-زاهدان از ریل خارج شد

همچنین در این هفته معاون حمل و نقل مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه قطار تهران- زاهدان به دلیل توفان شن در استان سیستان و بلوچستان از ریل خارج شد، گفت: مسافران قطار پس از 12 ساعت تاخیر با اتوبوس به مقصد رسیدند.



وی با بیان اینکه توفان شن به اندازه ای شدید بود که از قبل رسیدن قطار مرتب باید از سوی همکاران تمیز می شد، گفت: با وجود تمام تلاشها قبل از رسیدن قطار و در همان زمانی که قطار متوقف شده بود، اما شدت شن تا حدی زیاد بود که پس از پاک شدن با لودر، بلافاصله شن همه جا را پر می کرد.

پیشنهاد کارگران برای مزد 91 نهایی شد



رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از اتمام نشست مقامات کارگری کشور برای تدوین پیشنهاد نهایی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد و گفت: جمع بندی جلسه چهارشنبه به نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار برای دفاع در مذاکرات پایانی ابلاغ می‌شود.



اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از اتمام نشست مقامات کارگری کشور در مورد تدوین پیشنهاد نهایی مزد 91 کارگران در عصر چهارشنبه خبر داد و گفت: نتیجه و جمع بندی مذاکرات امروز برای دفاع در مذاکرات 3 جانبه هفته آینده کارگران، کارفرمایان و دولت به نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار ابلاغ می شود.

نرخ جدید برای فروش هتل های هما



وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با مهر بابیان اینکه هتل‌های هما در ارزیابی جدید با قیمت متفاوتی به فروش می‌رسند، گفت: همکاران بنده در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هم به این موضوع راضی هستند.



علی نیکزاد درخصوص وضعیت فروش هتلهای هما، اظهار داشت: در حال فروش این هتلها هستیم و قیمت این هتلها هم به تازگی دوباره مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. وی افزود: اینکه هتلهای هما باید به فروش برود همکاران بنده در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هم به این موضوع راضی هستند.

نیکزاد با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند هتل دار باشد، گفت: اختیارات دولت در این زمینه کم است؛ بنابراین باید هتلها به بخش خصوصی واگذار شوند.

حذف دلار از مبادلات نفتی ایران-ژاپن

سفیر ژاپن در ایران درباره حذف دلار از مبادلات نفتی ایران- ژاپن به مهر گفت: در گذشته ژاپن نفت خریداری شده از ایران را با پول ژاپنی ین پرداخت کرده است و در حال حاضر نیز مبادلات نفتی دو کشور با ین انجام می شود.



این مقام ژاپنی از ادامه مبادلات نفتی ایران- ژاپن با ین خبر داد و در پاسخ به این سوال مهر که آیا در حال حاضر فشارهای تحریمی آمریکا به ژاپن برای کاهش خرید نفت از ایران وجود دارد؟ تصریح کرد: فشار کلمه صحیحی نیست اما همه کمپانی های ژاپن و شرکت‌های نفتی دارای داد و ستدهای بزرگی با آمریکا هستند.



به گفته این مقام ژاپنی این شرکتهای نفتی نه تنها با ایران پس به ناچار آنها تحت تاثیر قانون گذاری در آمریکا هم قرار می گیرند.

تمهیدات نوروزی برای مسافران بخش هوایی



رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با مهر با بیان جزئیات ستاد نوروزی این سازمان در ایام نوروز، گفت: 15 تیم عملیات فنی و دفتر نظارت در حوزه فرودگاهی، قابلیت پرواز و عملیات پرواز در 8 فرودگاه بین المللی یا دارای مرز هوایی که بیشترین حجم پروازها را برعهده دارند، مستقر می‌شوند.



رضا نخجوانی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری بازوی حاکمیتی دولت برای برآورده ساختن انتظارات دولت و مردم است، اظهارداشت: در ایام نوروز 91، تمامی بخشهای مختلف سازمان هواپیمایی کشوری به صورت شبانه روزی به انجام امور نظارتی بر فرودگاهها، شرکتها و موسسات هوانوردی می پردازند.

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز برنامه های نوروزی از 15 اسفندماه جاری خبر داد و گفت: امیدواریم در عملیات نوروزی 91 شاهد عملکردی درخشان تر از گذشته باشیم و علاوه بر سازمان هواپیمایی کشوری که عهده دار پاسخگویی وظایف و ماموریت هاست، از بخش فرودگاهی کشور انتظار می رود تمهیداتی ایجاد کند تا در فرآیند پروازهای ورودی و خروجی شاهد کمترین زمان ایستایی در این ایام باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از کنترل دقیق سازمان هواپیمایی کشوری بر دفاتر خدمات مسافرتی در سراسر کشور خبرداد و گفت: 20 تیم بازرسی به دلیل جلوگیری از تخلفات شرکت های مزبور به صورت محسوس و نامحسوس دفاتر خدمات مسافرت هوایی را بازرسی خواهند کرد.

افتتاح نخستین ایستگاه سوخت رسانی صحرایی

نخستین ایستگاه سوخت رسانی صحرایی ایران به منظور تسریع در عملیات جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی، کاهش تردد نفتکش‌های جاده پیما و ظرفیت سازی به منظور افزایش صادرات سوخت به افغانستان، پاکستان و کشورهای حاشیه دریای عمان امروز چهارشنبه افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در این مراسم با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش حجم ترانزیت ریلی سوخت مایع و فرآورده های مختلف نفتی، خاطرنشان کرد: با راه اندازی نخستین ایستگاه سوخت رسانی صحرایی کشور و اتصال آن به شبکه ریلی امکان جابه جایی سالانه بیش از 2 میلیون تن فراورده های نفتی از مسیر ریلی فراهم شده است.

احداث 30 سد جدید در کشور



معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در گفتگو با مهر از پیش بینی احداث 30 سد جدید در کشور برای سال آینده خبر داد و گفت: برنامه امسال ایجاد 12میلیارد مترمکعب ذخیره جدید آب محقق شد.



محمدرضا عطارزاده در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته برای تکمیل پروژه های سدسازی برنامه ریزی شده برای سال جاری و اینکه قرار بود در سال 90 یک رکورد برای سدسازی کشور به دست بیاید، گفت: امسال 12 میلیارد مترمکعب حجم ذخیره سازی آب که به بهره برداری برسد و یا اینکه آبگیری شود را در پیش بینی ها داشتیم.



معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه سد گتوند هم در مراحل نهایی آبگیری خود قرار دارد، اظهار داشت: عدد محوری دستیابی به ذخیره جدید آب در پشت سدها در برنامه امسال کشور نیز مربوط به سد گتوند است.

رونمایی از بمب ارزی دولت

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از راه‌اندازی فاز دوم سامانه پورتال ارزی این بانک در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با استفاده از این پورتال، امکان رویت و پیگیری کلیه مراحل واردات از ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا برای سازمانهای ذیربط فراهم خواهد بود.

شاهرخ ادیب معاون اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی با بیان این مطلب که تمام مراحل طراحی و اجرای سامانه پورتال ارزی در مدت زمان دو سال صورت گرفته است، گفت: این پروژه یک کار ملی و فراسازمانی است و در فاز اول آن که در بهمن ماه مورد بهره برداری قرارگرفت، واردات کالا، دریافت و پرداخت ارزی به صورت دقیق مورد رصد قرار می‌گیرند و در تلاش هستیم، فاز دوم آن که مربوط به صادرات کالا خواهد بود، در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.