تمامی محورهای روستایی خراسان شمالی بازگشایی شد

ابوالفضل باقر نیا در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: برخی از محورهای روستایی استان که بر اثر بارش شدید برف طی هفته های اخیر مسدود شده بود بازگشایی شد.

وی بازگشایی محورهای روستایی روئین، کی کی و تبریان را از محورهای مهم بازگشایی شده برشمرد و گفت: این محورها که بر اثر برف و کولاک شدید برای چندمین بار مسدود شده بود بازگشایی شد.

باقرنیا در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: هم اکنون در سطح راههای روستایی استان، به خصوص برای روز جمعه وانتقال صندوق به روستاها مشکلی خاصی در بخش راههای روستایی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اداره کل راه و ترابری در راستای پیش بینی وضع هوا در روز 12 اسفند، تمهیدات لازم را با استقرار چندین دستگاه ماشین آلات راه سازی در طول محورهای یاد شده انجام داده است تا در صورت نامساعد شدن وضع هوا و بروز کولاک و مسدود شدن احتمالی راه ها ، به سرعت عملیات بازگشایی به مرحله اجرا گذاشته شود.

طی هفته های اخیر برخی از محورهای روستایی در شهرستان های بجنورد و فاروج در چندین مرحله مسدود شد.