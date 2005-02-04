ملت ايران در 22 بهمن و خرداد آينده پاسخ بوش را خواهد داد // تهمتهاي بوش نخ نما و تكراري است // بوش براي فرار از شكست اهدافش در عراق ياوه گويي مي كند

حاجي بابايي درگفتگوباخبرنگارپارلماني "مهر"،با بيان اين مطلب گفت : سخنان اخيرجرج بوش حاكي ازشكست برنامه هاي قدرت طلبانه و استكباري او دراقصي نقاط جهان است .

وي افزود: وضعيت اخيرعراق؛ افغانستان و فلسطين حاكي از انزواي آمريكا درصحنه بين المللي وبه ويژه ناكام ماندن در تضعيف ارتباط ايران با اتحاديه اروپا و نشانه شكست و استيصال آمريكاست . زيرا آمريكا درعراق شكست خورده ، درافغانستان جايگاه ويژه اي ندارد و حمايت از اسراييل هم درفلسطين اشغالي بي فايده بوده است .

اين عضو هيات رييسه مجلس اضافه كرد: سخنان نخ نماي بوش مبني بر حمايت ايران از تروريسم نيز ازمواردي است كه در بيست سال گذشته هزاران بار از سوي دولتمردان كاخ سفيد به اشكال مختلف بيان شده است وديگراين تهمتها براي ملت ايران تكراري است .

حاجي بابايي با بيان اينكه حمله به عراق ، افغانستان و حمايت از رژيم تروريست وغاصب اسراييل نمونه بارز تروريسم دولتي آمريكاست ، افزود: افكار عمومي جهان اين روزها ديگر به خوبي متوجه شده است چه كسي حامي تروريسم است .

وي در واكنش به اظهارات بوش مبني بر همراهي با ملت ايران براي آزادي گفت : ملت ايران نياز به حمايت آمريكا ندارد چراكه در26 سال قبل براي كسب استقلال وآزادي انقلاب كرد و به خاطر حفظ و بقاي اين انقلاب وبراي دفاع از تماميت ارضي و استقلال خود هشت سال جنگيده است وهزاران شهيد را تقديم انقلاب كرده وتمامي توطئه هاي بزرگ امريكا را خنثي كرده است .

عضو كميسيو ن امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شركت مردم ايران دربيش ازبيست انتخابات را ياد آور شد و گفت : ملت ايران بارها و بارها با شركت گسترده درانتخابات حمايت خود را نظام جمهوري اسلامي ، آزادي ومشاركت خود درتصميم گيري هاي كشوررا ثابت كرده است .

حاجي بابايي اظهارات اخير بوش را توهيني بزرگ به ملت ايران توصيف كرد وافزود: بزرگترين پشتوانه اين نظام مردم هستند و اگررييس جمهور آمريكا خيلي براي حضور گسترده و آزادي مردم ايران دلتنگي مي كند 22 بهمن مي تواند اين حضوروشعور ايرانيان را مشاهده كند و باز اگر بيشترخواست دركنار ايرانيان باشد بهتر است تا خرداد ماه صبر كند ودرانتخابات رياست جمهوري آينده ايران نيز اين مشاركت و حمايت مردم را نظاره گر باشد وپاسخ خود را دريافت نمايد .

اين نماينده مجلس با تاكيد بر ادامه فعاليتهاي هسته اي صلح آميز ايران گفت : با ارداه قوي و قدرت خود توانسته ايم تكنولوژ ي هسته اي بومي را كسب كنيم و تحت هيچ شرايطي از آن دست برنمي داريم واكنون نيز با اروپا درحال مذاكره هستيم .

وي تاكيد كرد: اگر اين مذاكرات متضمن غني سازي اورانيوم وادامه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران باشد ادامه مي دهيم و اگر كوچكترين تعللي دراين راه از سوي اروپا تحت فشار آمريكا صورت بگيرد ايران ديگر پايبند به اين مذاكرات نخواهد بود وبه فعالتهاي هسته اي خود ادامه مي هد .