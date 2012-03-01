دشمنان انقلاب از وحدت و یکپارچگی مردم در انتخابات هراس دارند

به گزارش خبرنگار مهر دراراک، علی اکبر شعبانی فرد در بازدید از ستاد انتخابات شازند در جمع اعضای هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی بیش از گذشته از وحدت و یکپارچگی ملت مبارز و انقلابی ایران در هراسند و در طول 33 سال گذشته با توطئه های مختلف قصد ایجاد تفرقه در بین مردم را داشته اند.

وی همچنین با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی نقش موثری در هدایت و بیداری سایر کشورها در برابر استکبار خواهد داشت، اضافه کرد: وحدت و یکپارچگی ملت برای حضور گسترده تر در صحنه انتخابات به ویژه 12 اسفند می تواند ادامه دهنده آگاهی و بیداری برای سایر انقلاب ها علیه استکبار جهانی باشد.

شعبانی فرد در ادامه تاکید کرد: توطئه های دشمنان و فتنه افکنی آنان در برگزاری انتخابات های مختلف در ایران شدت می گیرد و در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز حرکت های مذبوحانه دشمن به اوج خود رسیده است.

استاندار استان مرکزی با اشاره به حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات های پیشین گفت: حضور آگاهانه مردم با بصیرت و ولایت مدار ایران اسلامی در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی مانع تحقق اهداف شوم دشمنان شده است و حضور پرشور و گسترده ملت در انتخابات 12 اسفند ماه سیلی محکمی بر بدخواهان نظام اسلامی خواهد زد.

وی اضافه کرد: مسئولان ذیربط و دستگاههای اجرایی باید طبق وظیفه شرعی و قانونی خود سعی کنند بدون جانبداری از شخص و جریان خاصی بستر حضور حداکثری مردم را مهیا کنند.

شعبانی فرد با بیان اینکه شرکت در انتخابات حق مردم برای تعیین سرنوشت پیش روی ملت و کشور است، تایید کرد: هیچ قدرتی نمی تواند مانع از تحقق این امر شود و همه برای این منظور موظف به صیانت از آرای مردم برای تحقق اهداف متعالی انقلاب و احترام به حقوق آنان بر مبنای قانون هستند.