تاسیسات آبرسانی گلستان پاسخگوی رشد مصرف آب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکیبافر صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه همه ساله در روزهای پایانی سال میزان مصرف آب افزایش می یابد و گاهاً به سه برابر مصرف متوسط می رسد عنوان کرد: هموطنان عزیز به ویژه شهروندان گلستانی برای جلوگیری از کاهش فشار و یا قطع آب، کلیه شستشوها را بتدریج تا بیست و پنجم اسفند ماه انجام دهند.



معاون بهره برداری شرکت آبفا گلستان با اشاره به تمهیدات شرکت آب و فاضلاب در خصوص پیشگیری از بروز کم آبی استان به برنامه ریزیهای شرکت در زمینه استفاده بهینه از امکانات موجود پرداخت و گفت: شرکت آب و فاضلاب با تعویض پمپ برخی از چاهها ، شستشوی مخازن و تعمیر و بازسازی منصوبات چاهها سعی کرده است دبی چاهها را برای تأمین آب شرب شهروندان افزایش داده و کیفیت آب را در حد مطلوب نگهدارد.

وی افزود: شرکت آب وفاضلاب استان گلستان به منظور رفاه حال مشترکان و مسافران نوروزی اقدام به اجرای کشیک 24 ساعته در ستاد و 21 شهر استان گلستان نموده که طی آن اکیپهای فنی اتفاقات شبکه در سراسر استان بصورت شبانه روزی از تاریخ 25 اسفند ماه سال 90 لغایت 14 فروردین90 با استقرار در مناطق و شهرهای استان نسبت به تامین کامل آب شرب شهروندان و مسافران اقدام می کند.

شکیبافر در ادامه به فرهنگ سازی در زمینه رعایت مصرف صحیح آب به ویژه در روزهای پایان سال اشاره کرد و گفت: در این خصوص دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا گلستان علاوه بر اطلاع رسانی از طریق قبوض آب بهاء، نصب پارچه در معابر عمومی و بمنظور تنویر افکار عمومی ارائه اطلاعیه های متعددی از طریق صدا و سیما مواردی را به اطلاع شهروندان گرامی می رساند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با رعایت توصیه های ارائه شده به شهروندان عزیز گلستانی و نیز سعی و تلاش پرسنل زحمت کش شرکت آب و فاضلاب استان گلستان و با حول قوه الهی کمبودی در زمینه تامین و توزیع آن به وجود نخواهد آمد.