پیروزی آرژانتین با هت تریک مسی/ برد اسپانیا و شکست ایتالیا، آلمان و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال در 5 قاره جهان شب گذشته و بامداد امروز دیدارهای دوستانه مختلفی را اقصی نقاط دنیا برگزار کردند که نتایج جالبی در این مسابقات رخ داد. در یکی از مهترین دیدارها تیم فوتبال انگلستان در ورزشگاه ومبلی شهر لندن برابر میهمانش هلند در حالی با نتیجه 3 بر 2 باخت که در دقیقه 1+90 گل تساوی را به ثمر رساند اما در دقیقه 2+90 دروازه‌اش را باز شده دید تا برابر هلند شکست تلخی را تجربه کند.

پس از جدایی فابیو کاپلو در این مسابقه هدایت انگلیس بصورت موقت برعهده استوارت پیرس بود که گری کاهیل(85) و اشلی یانگ(1+90) برای انگلستان و آرین روبن(57 و 2+90) و کلاس یان هونتلار(59) برای هلند در این بازی گل زدند.

در دیگر مسابقه حساس شب گذشته، آلمان و فرانسه دو مدعی قهرمانی در یورو 2012 برابر هم به میدان رفتند که فرانسه موفق شد، شاگردان یوآخیم لو را در زمین خودشان با نتیجه 2 بر یک شکست دهد. اولیور گیرود(21) و فلورنت مالودا(69) برای فرانسه گل زدند و کاکائو(90) تک گل آلمان را به ثمر رساند.

اسپانیا هم در ورزشگاه خانگی با هت تریک سولدادو برابر ونزوئلا به پیروزی دست یافت. آندرس اینیستا(37)، داوید سیلوا(40) و روبرتو سولدادو(50، 53 و 84) برای اسپانیا در این بازی گل زدند.

در ورزشگاه لوئیجی فراریس، تیم ایتالیا با تک گل دقیقه 55 "کلینت دمپسی" برابر میهمانس آمریکا تن به شکست داد و پرتغال هم در زمین لهستان به تساوی بدون گل رضایت داد.

تیم آرژانتین هم در زمین سوئیس با هت تریک مسی به پیروزی سه بر یک دست یافت. ژردان شقیری(49) برای سوئیس و لیونل مسی(19، 87 و 90- پنالتی) برای آرژانتین در این بازی گل زدند.

صحنه‌ای از دیدار دوستانه تیم ملی انگلیس برابر هلند

- نتایج کامل دیدارهای تدارکاتی ملی فوتبال در شب گذشته و امروز به شرح زیر است:

* نیوزلند 2 - جاماییکا 3

* فیلیپین یک - مالزی یک

* آذربایجان صفر - فلسطین 2

* گینه صفر - گواتمالا 2

* هنگ کنگ 5 - تایوان یک

* قبرس صفر - صربستان صفر

* گرجستان 2 - آلبانی یک

* لتونی صفر - قزاقستان صفر

* مولداوی صفر - بلاروس صفر

* ارمنستان 3 - کانادا یک

* مجارستان یک - بلغارستان یک

* مونته نگرو 2 - ایسلند یک

* لوکزامبورگ 2 - مقدونیه یک

* تونس یک - پرو یک

* مالت 2 - لیختن اشتاین یک

* رومانی یک - اروگوئه یک

* آفریقای جنوبی صفر - سنگال صفر

* ترکیه یک - اسلواکی 2

* دانمارک صفر - روسیه 2

* مراکش 2 - بورکینافاسو صفر

* اتریش 3 - فنلاند یک

* کرواسی یک - سوئد 3

* یونان یک - بلژیک یک

* سوییس یک - آرژانتین 3

* آلمان یک - فرانسه 2

* ایتالیا صفر - آمریکا یک

* ایرلند شمالی صفر - نروژ 3

* لهستان صفر - پرتغال صفر

* ایرلند جنوبی صفر - جمهوری چک 3

* اسلوونی یک - اسکاتلند یک

* ولز صفر - کاستاریکا یک

* انگلستان 2 - هلند 3

* اسپانیا 5 - ونزوئلا صفر

* پاراگوئه یک - پاناما صفر

* بولیوی یک - کوبا صفر

* اکوادور 2 - هندوراس صفر

* شیلی یک - غنا یک

* مکزیک صفر - کلمبیا 2

* السالوادور صفر - استونی 2