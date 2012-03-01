۷۵ دانش آموز کهکی نخستین بار رای خود را به صندوق می اندازند

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کهک در گفتگو با مهر، عنوان کرد: ۷۵ نفر از دانش آموزان بخش کهک که امسال واجد شرایط رای دادن شده‌اند در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رای خود را برای نخستین بار به صندوق می‌اندازند.



محمدرضا باقری زادگان شرکت رای اولی‌ها در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را تمرینی برای مشارکت سیاسی آن‌ها دانست و اظهار داشت: از این تعداد دانش آموزان رای اولی در بخش کهک ۴۷ نفر دختر و ۲۸ نفر پسر هستند.



وی با بیان اینکه دانش آموزان با آگاهی و بصیرت می‌توانند در سرنوشت سیاسی کشورمان تاثیر گذار باشندٰ افزود: آن‌ها با شرکت در انتخابات نشان خواهند داد از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا پیروی خواهند کرد.



رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کهک حضور دانش آموزان این بخش در انتخابات را پاسخی دندان شکن به تحریم‌ها و تهدیدهای دشمنان عنوان کرد و گفت: رای اولی‌ها با شرکت در انتخابات سرنوشت و آینده خود را رقم خواهند زد.



باقری زادگان در پایان افزود: حضور پرشور جوانان در انتخابات موجب اقتدار و عزت بیشتر جمهوری اسلامی خواهد شد.