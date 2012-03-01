عرضه فیلم در سوپرمارکتها/ فیلمهای سینمایی در جعبه های شانسی!

به گزارش خبرنگار مهر، از زمانی که پای فیلم های سینمایی به سوپرمارکت ها باز شد، می شد امروز را دید که به راحتی بدون رعایت حق کپی رایت محصولات فرهنگی در جعبه های شانسی و خوراکی های کودکان در سوپرمارکت ها عرضه شود.

بیکاری فعالان ویدئوکلوپ ها

شاید زمانی که حق فروش فیلم در سوپرمارکت ها قانونی شد کسی فکر نمی کرد که این تصمیم می تواند منجر به بیکاری چه تعداد از افرادی شود که در ویدئوکلوپها فعالیت می کنند و یا اینکه این حرکت تا چه اندازه می تواند بی توجهی به قانون کپی رایت در کشورمان را تشدید کند.

این روزها برای خریدن جدیدترین فیلم های راه یافته به شبکه خانگی راه دوری نباید رفت؛ تنها تا سر کوچه باید بروی تا به همراه تخمه و دیگر مخلفات فیلم دیدن برای خانواده در کنار مواد غذایی خریداری شده، محصول فرهنگی تهیه کنید.

اینکه چه تناسبی میان ماست و چیپس و پفک و ... با محصولات فرهنگی مانند فیلم است که عرضه آنها در یک مکان صورت گیرد موضوع این گزارش نیست. این گزارش نگاهی گذرا به چالشهایی می اندازد که پس از رونق گرفتن فروش فیلم در سوپرمارکت ها گریبان صنف ویدئوکلوپ ها و عرصه کنندگان محصولات سمعی و بصری را گرفت.

فیلم ها برای قرارگرفتن در جعبه های شانسی!

عرضه فیلم در حال حاضر در سوپرمارکت ها و فروشگاهها تا جایی پیش رفته است که بسیاری از کودکان با خرید یک پکیج شانسی به فیلم های داخلی و خارجی دست می یابند که به صورت غیرقانونی کپی شده و در بسته های زیبا برای جذب کودکان قرار گرفته است.

این موضوع علاوه بر ضررهایی که متوجه فعالان و دست اندرکاران شبکه پخش خانگی می کند، می تواند زمینه دسترسی کودکان به فیلم های غیرمتناسب با گروه سنی آنها را فراهم آورد.

به هر روی عدم رعایت قانون کپی رایت در کشورمان در بسیاری از مواقع مسئله ای است که ضررهای فراوانی را به تهیه کنندگان و دست اندرکاران تهیه فیلم های سینمایی یا سریالهای راه یافته به شبکه خانگی وارد کرده است.

با این حال به نظر می رسد اجازه عرضه فیلم در سوپرمارکت ها علاوه بر اینکه حوزه نظارت وزارت ارشاد بر روند توزیع و فروش فیلم ها را کاهش داده بلکه بسیاری از ویدئوکلوپ ها را نیز زمین گیر کرده است.

تصمیمی که نظارت ارشاد بر عرضه فیلم را کاهش داد

در این حالت شاید دسترسی مردم به تهیه و خرید فیلم های مختلف از طریق سوپرمارکت های هر مرحله افزایش یافته ولی نباید از تبعات این امر نیز به راحتی عبور کرد.

ورود فیلم ها و سریالهای شبکه خانگی به سوپرمارکت هایی که تعداد آنها در همین استان لرستان از هزاران واحد فراتر رفته است بعد نظارتی بر عملکرد این واحدها را به شدت کاهش داده به طوریکه در برخی موارد مشاهده می شود که برخی از این افراد با کپی رایت فیلمهای راه یافته به شبکه خانگی برای خود بساطی به راه انداخته اند و در صورت هرگونه اعتراض، به قانون عدم ممنوعیت فروش فیلم در سوپرمارکتها استناد می کنند.

ولی سئوالی که مطرح می شود این است که آیا وزارت ارشاد می تواند بر روند عرضه فیلمها در سوپرمارکت ها نظارت داشته باشد؟ که اگر پاسخ به این سئوال مثبت باشد می توان این مسیر را روندی مثبت قلمداد کرد ولی اگر پاسخ به این سئوال منفی است باید شاهد تشدید پدیده کپی رایت و تبعات آن در صنعت سینمای کشور و فضای فرهنگی جامعه بود.

کسی حاضر نیست از ما فیلم بخرد!

یک فروشنده محصولات سمعی بصری مجاز به خبرنگار مهر می گوید: قیمت خرید فیلم اورجینال از مراکز مجاز تهران برای ما هزار و 800 تومان تمام می شود در حالیکه به راحتی افراد می توانند از سوپرمارکت ها و دست فروشها یک "دی وی دی" حاوی شش فیلم را هزار تومان خریداری کنند.

وی ادامه می دهد: اگر همین قیمت هم برای عرضه کنندگان مجاز در نظر گرفته شود شاید به میزان زیادی از کپی رایت فیلمها جلوگیری شود.

یک فروشنده دیگر نیز عنوان می کند که قبل از اینکه فیلم به دست مراکز مجاز عرضه برسد بسیاری از عرضه کنندگان غیرمجاز از روی سایتهای مختلف فیلم را گرفته و با کمترین هزینه به دست مردم می رسانند.

وی با اشاره به اینکه هر سی دی اورجینال فیلم برای ما 1800 تومان تمام می شود، ادامه می دهد: ما هم مجبور هستیم با کشیدن سود 200 تومانی روی هر فیلم آن را عرضه کنیم که کسی حاضر نیست با قیمت دو هزار تومان فیلم را از ما خریداری کند.

این فروشنده ادامه می دهد: وقتی خرید چهار فیلم در یک "دی وی دی" برای مردم از مراکز غیرمجاز عرضه و سوپرمارکت ها تنها هزار تومان آب می خورد نباید توقع داشت مردم به سمت تهیه فیلم های اورجینال از مراکز عرضه مجاز حرکت کنند.

پای فیلم به بسته های شانسی باز شد

یک فروشنده دیگر با نشان دادن یک پکیج شانسی عرضه شده در فروشگاههای مواد غذایی می گوید: در این بسته چهار تا فیلم وجود دارد که قیمت آن تنها هزار و 100 تا هزار و 500 تومان است.

وی ادامه می دهد: با این تفاسیر نباید توقع داشت مردم 2 هزار تا 2 هزار و 500 تومان صرف خرید فیلم اورجینال کنند.

ماهانه دو ویدئوکلوپ در خرم آباد تعطیل می شود

نماینده اتحادیه صوتی و تصویری خرم آباد نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: وقتی عرضه فیلم ها به سوپرمارکت ها و فروشگاههای مواد غذایی سپرده می شود در این میان بیشترین ضرر متوجه مراکز عرضه محصولات صوتی و تصویری می شود.

صادق ناصری با اشاره به پخش سریالهای شبکه خانگی در سوپرمارکتها، عنوان کرد: به اعتقاد من در این شرایط فعالیت ویدئوکلوپها نتیجه اش ضرر است.

وی با اشاره به تبعات تصمیمات گرفته شده در این بخش، یادآور شد: ما که در اتحادیه فعالیت می کنیم ماهانه دو مرکز عرضه محصولات صوتی و تصویری به خاطر افزایش ضررها به اتحادیه مراجعه و جواز خود را باطل می کنند.

تصمیمی با تبعات فرهنگی و اقتصادی

در مجموع همان طور که عنوان شد، یکی از مشکلات فرهنگی در زمینه توزیع فیلم در کشورمان عرضه فیلمهای غیرمجاز با روشهای غیرقانونی است به طوریکه بلامانع شدن فروش فیلم در سوپرمارکت ها، می تواند توزیع این گونه فیلم ها را نیز تسهیل کند و این امر موجب تشدید پدیده کپی رایت خواهد شد.

با این تفاسیر اگر تا پیش از این، مراکز خاصی مخصوص فروش فیلم بودند و در نتیجه نظارت بر عملکرد آنها بهتر انجام می شد، امروز در تمام خیابانها و کوچه ها فیلم عرضه می شود و این روند، کنترل و نظارت بر شبکه توزیع فیلم را دشوارتر کرده است.

از سوی دیگر همان طور که توسط فروشندگان مراکز عرضه مجاز فیلم اشاره شد فروش فیلم در سوپرمارکت ها، علاوه بر تبعات فرهنگی، آسیب های اقتصادی هم در پی دارد.

به هر حال، در سطح جامعه عده ای با گرداندن مراکز فروش محصولات فرهنگی و سمعی و بصری تأمین معاش می کنند که در این شرایط بخش زیادی از مشتریان خود را از دست می دهند و به همین دلیل نیز اصلی ترین معترض به عرضه فیلم های سینمایی در سوپرمارکت ها، صنف فروشندگان محصولات صوتی و تصویری است.

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گزارش: صدیقه حسینی