هویت واحد برای کشورهای آسه آن / رسانه ها درخدمت ایجاد هویت واحد

به گزارش خبرنگار مهر،"محی الدین یاسین" درمراسم گشایش رسمی یازدهمین اجلاس وزرای اطلاعات و ارتباطات کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا درکوالالامپور گفت: کشورهای عضو اتحادیه آسه آن باید با تلاش خود درک مشترک از تعلق به یک مجموعه واحد از کشورهایی با منافع مشترک را ایجاد کنند و در این زمینه رسانه ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

وی تفاوتهای فرهنگی و قومیتی را ویژگی مشترک همه کشورهای جنوب شرق آسیا دانست و گفت: مالزی با ترویج شعار "یک مالزی" سعی در ایجاد درک مشترک بین گروههای نژادی و قومی مختلف این کشور دارد که این مفهوم قابلیت گسترش در کل منطقه را دارد.

یازدهمین اجلاس وزرای اطلاعات و ارتباطات کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا با نشست کارشناسان ارشد کشورهای آسه آن از روز سه شنبه در کوالالامپور آغاز شده و امروز (پنجشنبه) با برگزاری نشست نهایی وزیران این اتحادیه و سه کشور ژاپن، کره جنوبی و چین به عنوان شرکای مشورتی به کار خود پایان می دهد.

اجلاس وزرای اطلاعات و ارتباطات کشورهای آسه آن به صورت دو سالانه برگزار می شود و نخستین دوره این اجلاس در سال 1989 در جارکارتا پایتخت اندونزی برگزار شده است.

کشورهای اتحادیه جنوب شرق آسیا با جمعیتی بالغ بر 600 میلیون تن شامل کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام می شود.