رویکرد طایفه گرایی نخبگان لرستان/ نه زد، نه بند، نه "وند"!

به گزارش خبرنگار مهر، در این روزها که تب انتخابات چه در کوچه ها و خیابانهای شهر و چه در رسانه ها و مطبوعات و فضای مجازی داغ شده است خبرگزاری مهر اقدام به مرور برخی مطالب وب سایت های پربیننده استان لرستان کرده است.

در دومین گزارش از سری گزارشهای مربوط به انتخابات مجلس در وب سایت های خبری لرستان سه مطلب از نویسندگان لرستانی که بر روی خروجی هفته نامه سیمره و ندای لرستان قرار گرفته است مرور می شود.

در یکی از این مطالب که به قلم عباس دارایی نوشته شده گذری بر "رویکرد طایفه گرایی نخبگان لرستان در انتخاباتها" صورت گرفته است.

راز توسعه نیافتگی و عقب ماندگی لرستان

در بخش هایی از این مطلب آمده است: یکی از اصلی‌ترین ویژگیهای تحصیل کردگان، ایفای نقشی است که در فرآیندهای زندگی اجتماعی و سیاسی احساس می‌کنند. نگاه توده به قشر تحصیل‌کرده، نگاهی متفاوت بوده چرا که آنها، گروه مرجع محسوب شده و بسیاری از مردم، الگوی نقش خود را از میان تحصیل‌کردگان برمی‌گزینند. اما در تاریخ ایران تحصیل‌کردگان، نقش‌های متفاوتی داشته‌اند.

در غرب این کشور، استان لرستان نیز به دلایل، کوهستانی بودن منطقه و فقدان وسایل و امکانات مدرن، نتوانست فرهنگ ایلیاتی و عشیره‌ای را از خویش دور سازد و فرهنگی را که سده‌های زیادی پدران و مادران این سرزمین در وجودشان نهادینه شده بود در شکلی جدید باز تولید گشت تا همچنان این مناسبات بر استان ما سایه بیندازد به طوریکه با تحولات جهانی هرچه از میزان این گرایش در سطح ملی کاسته می شود در سطح محلی و یا استانی بر آن افزوده می‌گردد. به طوریکه می توان گفت چیرگی مناسبات مبتنی بر خویش گرایی و قبیله محوری بر ارکان ساخت اجتماعی موجود در استان، مجال هرگونه نوآوری و تحول را از جامعه سلب نموده به نحویکه هر نهاد نوین و عام پس از مدتی تحت الشعاع این ساخت مسلط قرار می‌گیرد و این امر موجبات انحصاری شدن بعضی سطوح مدیریتی و پرسنل سازمانها توسط برخی از ایلات و طوایف لرستان شده است و درانتخاباتهای شورای شهر و مجلس نیزدر مقابل هم چند دوره ای است که صف آرایی می کنند.

در این بین واکنش تحصیل کردگان استان نیز در قبال این مسئله متفاوت بوده است. اگر رقابت‌های انتخاباتی را مستند مورد مطالعه‌ خود در قبال رویکردهای مختلف تحصیل کردگان فعال لرستان به حساب آوریم، باید گفت، آنها در برابر این پدیده، رویکردهای سه گانه‌ای را اتخاذ کردند.

عده‌ای از تحصیل کردگان لرستانی به آنچه خوانده بودند ایمان داشته و وفادار ماندند. آنها مردم را در جهت رای مبتنی بر تفکر و شایسته سالاری ترغیب نمودند.

در مقابل این دسته، برخی دیگر از تحصیل کردگان، رویکرد طایفه‌ای را در پیش گرفتند. تحصیل کردگان طایفه‌گرای لرستانی، گویا به آنچه خوانده بودند هیچ باور نداشتند و هرچه در کلاسهای درس خود از مخاطرات مدرنیته و توسعه صنعتی و سازمان بوروکراتیک و ویژگی‌هایش، سخن به میان آورده بودند، اثری از عمل به آنها، در نزدشان دیده نشد.

برخی دیگر از تحصیل کردگان رویکرد سومی را در پیش گرفتند. رویکرد آنها در برابر پدیده‌ انتخابات را می‌توان رویکرد تفکر - طایفه نامید. تحصیل کردگان طایفه‌ای - تفکری می‌خواستند بین تفکر و طایفه آشتی برقرار کنند و ضمن حفظ نقش کدخدای سنت، در مقام روشنفکر نیز ظاهر گردند.

در پایان این مطلب آمده است: انتخاباتهای گذشته لرستان نقطه‌ عطفی بود تا رویکرد تحصیل کردگان لرستانی را از همدیگر باز شناخت و درسهای فراوانی برای همه شاگردان آنان، برجای گذاشت. شاید بتوان گفت با تحلیل محتوای رفتار و گفتار برخی از تحصیل کردگان در این انتخابات، به راز توسعه نیافتگی و عقب ماندگی این استان، در کشور پی برد.

او به جای قبیله و محله به انسان می‌اندیشد

در مطلب دیگری بهرام سلاح‌ورزی نیز به نقد رویکرد طایفه گرایی در انتخابات لرستان پرداخته و با عنوان "نه زد، نه بند و نه وند" به صورت اجمالی در این رابطه سخن رانده است.

در بخش هایی از این مطلب روایی آمده است: جلسه رسمیت پیدا می‌کند. مدیرجلسه می‌گوید: "هریک از عزیزان تنها پنج دقیقه می‌توانند صحبت کنند؛ چند نفری انصافاً کوتاه و مفید و با عدد و رقم حرفهای خیلی حسابی می‌زنند. یکی دو نفری هم حرفشان چندان بد نیست. یک نفر اما… طوفان خنده!

انسان امروزی بزرگ شده است؛ به همان اندازه که جهان را کوچک ساخته است. واژه دهکده‌ جهانی واژه‌ای دم دستی و من‌درآوردی نیست. واقعیتی است که با همه‌ خوب و بد و تلخ و شیرینی‌اش باید پذیرای آن باشیم. دیگر نه شهر آن شهر است که سکونت درفلان محله‌اش موجب فخر و مباهات باشد و نه من بهرام! آن کسی که همه‌جا و همه‌کس به اسم ابراهیم پدرم بشناسندم.

بحث بر سر انکار اصالت و هویت نیست. موضوع موضوع پیشرفت علمی بشر امروزی است.

بر همین اساس باید بپذیریم عقب‌ماندگی درعرصه‌ پیشرفت امروزی از بسیاری عقب‌ماندگی‌های تاریخی جبران ناپذیزتر است.

اندیشگی نه تنها امروز ما را، بهتر می‌سازد که برای آیندگان و فردا هم همراه است با رفاه و آسایش. در چنین شرایطی مدعی داشتن اندیشه باید بداند به همان اندازه که جهان و هرچه در آن است، از آن اوست، و به همان اندازه هم در مقابل آن‌چه از این جهان می‌خواهد و می‌گیرد مسئول است.

در ادامه این مطلب نویسنده با نگاهی به جملات ابتدایی مطلب خود اینگونه ادامه می دهد: چنین اندیشه‌ای اگر در همان جلسه که در آغاز اشاره کردم حضور داشته باشد. با محاسبه‌ای ساده و سرانگشتی متوجه می‌شود آنجا دارد از مشکلات جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفری حرف می‌زند. نه خود و محله و قبیله‌اش!

شهروند ساکن در دهکده‌ جهانی از رونسانس به بعد نه به ـ زد ـ می‌اندیشد، نه به ـ بند ـ و نه به ـ وند! شهروند دهکده‌ جهانی خیلی وقت‌ است چنین گره‌هایی را با تدبیر و اندیشه‌اش گشوده و خود را ازآن رهانیده است. او به جای قبیله و محله به انسان می‌اندیشد.

صرف فریاد زدن در مجلس هیچ خیری برای ملت نخواهد داشت

در مطلب دیگری که به قلم علی گودرزیان بر روی پایگاه اینترنتی نشریه سیمره منتشر شده با عنوان "مجلس و عقلانیت" به برخی ویژگیهای نمایندگان مجلس و خواسته ها و مطالبات از آنها پرداخته شده است.

در این مطلب آمده است: مردم امروز می‌خواهند بدانند که برنامه‌ پیشنهادی نامزدها، برای نظارت علمی بر کارکرد دولتیان چیست؟ پیشنهاد نامزدهای انتخاباتی برای بهبود وضعیت کار وکسب و ایجاد رفاه عمومی، کنترل بحران‌های اجتناعی ناشی از بیکاری و فقر و اعتیاد و افسردگی به دولت چیست؟ از آن جایی که عمده ترین وظیفه‌ نمایندگان قانون‌گذاری است و از جهتی برخی از نامزدها سواد حقوقی ندارند روشن به مردم اعلام کنند که مشاوران رسمی حقوقی آنان، چه کسانی هستند!؟ نامزدها بهتر است مواضع خود را درباره‌ تورم کنونی، نوسانات اقتصادی، مواضع دولت ایران در امور اقتصادی- سیاسی روشن سازند ومردم از نامزدهای انتخاباتی می‌خواهند تا ارزیابی خود را از کارکرد مدیران فعلی استان به مردم اعلام کنند! آیا مدیران فعلی استان موفق بوده‌اند؟ نبوده اند؟نامزدها اعلام کنند که مشاوران آنان در امور وارسی وارزیابی کارکرد مدیران ادارات فرهنگی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و…! چه کسانی هستند!؟ تا مردم با دستِ پر و حضوری آگاهانه پای صندوق‌های رای حاضرشوند.

راستی که نامزدهای انتخاباتی بهتر است بدانند! صرف فریاد زدن و داد و قال نمایندگان در مجلس، هیچ خیری برای ملت نخواهد داشت، تلاش نماینده در مجلس برای جذب اعتبارات و بودجه های ملی و منطقه ای اگر کارشناسانه، تیمی، دیپلماتیک و اصولی نباشد بهره‌ای نخواهد داشت!