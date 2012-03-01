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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

سعیدی:

مردم با بصیرت توطئه‌ های دشمنان را خنثی کنند

مردم با بصیرت توطئه‌ های دشمنان را خنثی کنند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گیلان گفت: مردم با بصیرت توطئه ‌های دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامی را خنثی کنند.

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راهبرد رسانه‌ های بیگانه حضور کم رنگ مردم در عرصه انتخابات است از اینرو باید با مشارکت حداکثری امید دشمنان را به ناامیدی تبدیل کرد.

وی اظهارداشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی می ‌تواند با حضور پرشکوه مردم به حماسه‌ ای دیگر تبدیل شود و این امر با تلاش و وحدت همه به نتیجه می‌ رسد.

مدیرکل شیلات گیلان بر لزوم شناسایی توطئه‌ های دشمنان تاکید کرد و گفت: نظام اسلامی ایران بر اساس خدا محوری و مردم سالاری بنا شده است و بدون شک با امدادهای الهی و حمایتهای مردمی به اهداف والای خود خواهد رسید.

وی افزود: آحاد مردم همواره با بصیرت و آگاهی خود توطئه های دشمنان را خنثی و با حضوری گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سیلی محکمی بر چهره آنان خواهند زد.

سعیدی با تاکید بر اینکه حضور در انتخابات عالیترین و بارزترین نشانه مقبولیت مردمی هر نظام است، اظهارداشت: مشارکت  حداکثری در انتخابات بیانگرپایبندی مردم به اندیشه‌ های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است.

وی یادآورشد: انتخابات مهر تائید بر نظام جمهوری اسلامی، اندیشه ‌های امام راحل و مقام معظم رهبری است.

کد مطلب 1547877

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