پوشش تحصیلی مقطع پیش دبستانی کردستان 100 درصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: با توجه به تلاش های صورت گرفته انتظار می رود که این مهم زمینه را برای افزایش 100 درصدی پوشش تحصیلی در مقطع پیش دبستانی در استان را فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به اجرایی کردن سند جدید آموزش و پرورش در سراسر کشور بیان کرد:رسیدن به اهداف سند تحول تنها با همکاری، همدلی و مشارکت مدیران و مسئولان امکان پذیر است که این مهم در کردستان در بهترین شرایط قرار دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به دوره های کوتاه مدت آموزش توجیهی افزود: در راستای آشنایی مدیران و مسئولان اجرایی با اهداف و ابعاد مختلف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چندین دوره آموزشی توجیهی در استان کردستان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در شرایط کنونی در حال اجرای چندین سیاست مهم کاری است که این برنامه ها مکمل یکدیگر و حالت بسته سیاستی را دارند، ادامه داد: انتظار می رود مسئولان برای پیگیری کلیه برنامه ها و همگام کردن بدنه آموزش و پرورش برای اجرای سیاست های ابلاغی همکاری و مشارکت لازم را داشت باشند.

ساکی توسعه آموزش های فنی و حرفه ای را برنامه دیگر و یکی از اولویت های اصلی آموزش و پرورش در سال جاری برشمرد و با اشاره به اشباع جامعه از فارغ التحصیلان رشته های نظری به رونق بازار کار فارغ التحصیلان آموزش های فنی و حرفه ای تاکید کرد و گفت: هدف گذاری برنامه پنجم توسعه ارتقا آموزش های فنی و حرفه ای است.

وی بیان کرد: انتظار می رود با اطلاع رسانی درست دانش آموزان را با جدیت به طرف رشته های فنی و حرفه ای که باعث توسعه و تولید بیشتر و کار آفرینی می شود، هدایت کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان هوشمند سازی مدارس و ساماندهی مدارس شبانه روزی را اولویت کاری دیگر آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: مدیران و معلمان با بازنگری و اصلاح اداره این مراکز در راستای استاندارد و کیفی سازی آنها تلاش کنند.

در این جلسه همچنین با حضور استاندار کردستان و سایر اعضای شورای آموزش و پرورش مصوبات جلسات قبلی بررسی و مسائل فعلی این حوزه مورد بحث قرار گرفت.