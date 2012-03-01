به گزارش خبرگزاری مهر، منتخبین دوره تربیت داور سراسر کشور با آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی دیدار کردند.

آیت‌الله جوادی آملی در این دیدار به ذکر نکات اخلاقی پرداخت و اظهار داشت: انسان یک حقیقت عینی و خارجی است و این حقیقت عینی و خارجی در صراط تکامل است.



وی اضافه کرد: کمال این حقیقت باید یک امر حقیقی باشد نه امر اعتباری چراکه اخلاق یک سلسله بایدها و نبایدهای اعتباری است.



مفسر بزرگ قرآن کریم اظهار داشت: حداقل فایده اخلاق عملی این است که جامعه را متمدن می‌کند.



این مرجع تقلید با بیان اینکه باید با اخلاقمان ره توشه ابد را تهیه کنیم افزود: مدینه فاضله درست کردن کف اخلاق است چراکه اخلاق ابدیت را درست می‌کند.



برگزاری دوره تربیت داور قرآن



مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری یک دوره تربیت داور قرآن کریم در این استان خبر داد.



حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی اظهار داشت: این دوره آموزشی به مدت یک هفته برگزار شده و در این دوره 81 نفر از علاقه مندان از سراسر کشور شرکت کردند که از این تعداد 41 نفر زن و 40 نفر مرد بوده‌اند.



به گفته وی این دوره آموزشی در رشته‌های صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتداء با تدریس استادان برجسته قرآن همچون موسوی بلده، شاه میوه، علامی و ابوالقاسمی برگزار شد.



مسئول دارالقرآن الکریم قم گفت: پیش از این نیز سه دوره تربیت داور قرآن کریم در استان قم برگزار شد.



لزوم حضور حداکثری در انتخابات



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم بر لزوم حضور حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.



حجت‌الاسلام محمود نجاریان‌زاده به دلایل حضور مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: اولین دلیل ضرورت حضور در انتخابات مسئله عقلی است و اینکه هر انسانی باید شخصا سرنوشت خود را در دست بگیرد، بنابراین عقل حکم می‌کند که انسان در امور حیاتی سرنوشت خود را به دست دیگران نسپارد.



وی ادامه داد: وقتی قرار باشد انسان بر اساس عقل سرنوشت خود را به دست گیرد، باید معیارهای عقلی و اسلامی را در انتخاب خود سهیم کند.



وی تاکید کرد: اینکه معیارهای دینی و اسلامی در کنار ملاک‌های عقلی قرار می‌گیرند به این دلیل است که عقل انسان حکم می‌کند که بهترین تصمیم‌گیری، انتخابی است که با استمداد از وحی صورت بگیرد. برای این منظور در انتخاب یک کارگزار باید کسی را مورد گزینش قرار داد که حافظ منافع، امنیت، اعتقادات و عزت ملت باشد.



معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم افزود: یکی دیگر از ملاک‌های اساسی در انتخاب یک کارگزار این است که فردی را باید به دیگران ترجیح داد که خداترس بوده و در همه حال خدا را در نظر داشته باشد.



وی گفت: نماینده مردم باید ملاحظات دین خدا را بیش از منافع حزبی و گروهی در نظر داشته باشد و خود را در قبال تقویت دین و ارزش‌های دینی مسئول بداند.