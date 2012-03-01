شور انتخاباتی در کرمان/ حضور مردم در انتخابات پایه های نظام را مستحکم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی شب چهارشنبه در آخرین نشست توجیهی و آموزشی ویژه اعضاء برگزاری انتخابات شهرستان کرمان گفت: کرمان آماده برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور حداکثری مردم است.

وی با بیان اینکه رهبری در فرمایشات خود بر لزوم مشارکت گسترده مردم در انتخابات تاکید دارند گفت: مردم ولایتمدار و انقلابی ایران با حضور در پای صندوق های رای وفاداری خود را به آرمان های انقلاب و امام راحل و ولی فقیه به جهانیان نشان دهند.

سعیدی با بیان اینکه شور انتخاباتی کرمان را فرا گرفته است گفت: مردم دیار کریمان روز 12 اسفند حماسه ای عظیم را خلق می کنند.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان کرمان بر لزوم نظارت دقیق نمایندگان فرماندار بر نحوه برگزاری انتخابات تاکید و کرد و افزود: رای مردم امانتی در دست ما است.

سعیدی نمایندگان فرماندار را فرماندهان میدان برگزاری انتخابات دانست و گفت: انتخابات باید در فضایی آرام و سالم برگزار شود.

این مسئول ساعت شروع انتخابات را هشت صبح روز جمعه 12 اسفند ذکر کرد و افزود: اعضاء شعبه های اخذ رای باید دو ساعت قبل از شروع انتخاب در شعبه ها حضور پیدا کنند.

وی هر برگه رای را تیری به قلب دشمنان نظام دانست و گفت: حضور مردم در انتخابات پایه های نظام را تقویت می کند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم با بکارگیری فرامین این بزرگوار انتخابتی باشکوه و قانونمند برگزار کنیم.

