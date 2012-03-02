عمق دفاع تیم ملی شکننده است/ رضایت همه از نتیجه تساوی مشخص بود

رسول کربکندی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارزیابی‌اش از دیدار ایران و قطر تصریح کرد: به نظرم تیم ملی تا وقتی که گل دوم را به ثمر رساند هماهنگ‌تر بود اما بعد از گل دوم دژآگه هماهنگی و جسارت بازیکنان برای حمله به دروازه قطر از بین رفت.

وی افزود: آنچه که از ظاهر بازی از تلویزیون می‌شد مشاهده کرد این بود که بازیکنان به مساوی و صعود قطر راضی‌تر بودند. البته صعود تیم ملی از پیش قطعی شده بود و برای همین بازیکنان انگیزه زیادی در این مسابقه نداشتند.

کارشناس فوتبال ایران با اشاره به نقاط ضعف تیم ملی تاکید کرد: هر چند ما به مرحله بعد صعود کرده‌ایم اما این نکته که به راحتی گل می‌خوریم قابل بررسی است. این مسئله می‌تواند در مرحله بعدی برای ما دردسرساز شود. عمق دفاع ما شکننده است و هم در بازی با اردن و هم بازی مقابل قطر این مسئله به خوبی نمایان بود.

کربکندی تاکید کرد: عبور بازیکنان حریف از عمق دفاع ما نهایتا به تک به تک شدن مهاجمان تیم مقابل با دروازه بان و گرفتن پنالتی منجر می‌شود. ما باید این نقطه ضعف را برطرف کنیم، چرا که در مرحله بعد حریفان به خوبی ما را آنالیز می‌کنند و می‌توانند به ما از این نقطه ضربه بزنند.

وی در پاسخ به این سئوال که "راه حل رفع شکنندگی خط دفاع تیم ملی چیست؟"، گفت: یکی از هافبک‌های دفاعی تیم ملی حتما باید بین دو مدافع وسط ما را بپوشاند. به عنوان مثال آندرانیک تیموریان بازیکنی است که هم در تیم استقلال و هم در تیم ملی بیشتر می‌تواند این نقش را بازی کند و در مقابل مدافعان دیوار غیرقابل نفوذی را شکل بدهد. البته باید تمرینات مدافعان را هم بیشتر کنیم تا هماهنگی بیشتری را به دست بیاورند.

کربکندی همچنین در خصوص عملکرد اشکان دژآگه در بازی مقابل قطر تصریح کرد: دژآگه نشان داد که خیلی خوب فوتبال را می‌فهمد. او به رغم اینکه با بازیکنان تیم ملی ناهماهنگ بود اصول فوتبال را به خوبی اجرا می‌کرد و شروع مجددهای خوبی داشت. این بازیکن مهره ارزشمندی است که می‌تواند در مرحله بعد بیشتر به کمک تیم ملی بیاید.

تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل قطر به نتیجه تساوی 2 بر 2 دست یافت. قرعه کشی مرحله بعد این رقابت‌ها روز 19 اسفند برگزار خواهد شد.