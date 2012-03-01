سلطان قابوس اصلاحات را در عمان ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع آگاه در مسقط اعلام کردند: سلطان قابوس در ادامه اصلاحات در این کشور دست به تغییراتی در کابینه زده است.

این منابع بیان کردند: "عبدالمومن الحسنی" به عنوان وزیر اطلاع رسانی و "شیخ عبدالمالک الخلیل" به عنوان وزیر دادگستری عمان انتخاب شده اند.

شایان ذکر است که در مارس گذشته نیز سلطان قابوس برخی وزیران متهم به فساد را برکنار کرده بود و اقدامات دیگری را برای راضی نگه داشتن مردم خود انجام داده بود.این کشور در فوریه 2011 شاهد اعتراضاتی بود.