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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

با ایجاد تغییراتی در کابینه؛

سلطان قابوس اصلاحات را در عمان ادامه می دهد

سلطان قابوس اصلاحات را در عمان ادامه می دهد

منابع عمانی از تداوم تلاش سلطان قابوس برای ایجاد اصلاحات و انتخاب وزیران جدید اطلاع رسانی و دادگستری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع آگاه در مسقط اعلام کردند: سلطان قابوس در ادامه اصلاحات در این کشور دست به تغییراتی در کابینه زده است.

این منابع بیان کردند: "عبدالمومن الحسنی" به عنوان وزیر اطلاع رسانی و "شیخ عبدالمالک الخلیل" به عنوان وزیر دادگستری عمان انتخاب شده اند.

شایان ذکر است که در مارس گذشته نیز سلطان قابوس برخی وزیران متهم به فساد را برکنار کرده بود و اقدامات دیگری را برای راضی نگه داشتن مردم خود انجام داده بود.این کشور در فوریه 2011 شاهد اعتراضاتی بود.

کد مطلب 1547882

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