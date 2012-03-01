تایید صلاحیت 10 داوطلب در وقت اضافه/هفته تبلیغات داغ انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر هفته جاری هفته تبلیغات انتخاباتی بود و بازار حضور کاندیدا ها در خبرگزاری ها بسیار داغ بوده و حرف های پشت پرده زیادی زده شد علاوه بر این تایید صلاحیت 10 داوطلب حضور در انتخابات نیز مهمترین خبر این هفته بود.

سخنگوی شورای نگهبان اول یکشنبه هفته جاری در نشست خبری با بیان اینکه تصمیم اخیر رئیس جمهور مبنی بر تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی هنوز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته است، گفت: در زمان یکی از روسای جمهور سابق چنین هیئتی تشکیل شد و همان موقع شورای نگهبان نظر مخالف خود را اعلام کرد و این نظر همچنان به قوت خود باقی است.



کدخدایی همچنین درباره تعداد نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس هشتم نیز گفت: 35 نفر از نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شده اند که کمتر از 5 نفر آنان در مسئله فساد اقتصادی اخیر ارتباط دارند و دلیل رد صلاحیتشان این موضوع است.



فعالیت 50 هزار بازرس درانتخابات 12 اسفند



علاوه بر این رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور از آغاز عملیات صدور کارت‌های شناسایی بازرسان، سربازرسان، بازرسان ویژه و اعضای هیئت‌های بازرسی سراسر کشور خبر داد و گفت: ضریب امنیت کارت‌های شبکه بازرسی انتخابات مجلس نهم بالا است.



غلامعلی حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری تشکیل هیات‌های بازرسی انتخابات در سه سطح استانی، حوزه‌های انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه فرعی گفت: حدود یکهزار و 20 هیئت در این سه سطح فعال هستند و روند انتخابات را به صورت مستمر پایش می‌کنند.|



رئیس هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور افزود: در ادامه روند هیاتهای بازرسی انتخابات، 48 هزار نفر به عنوان بازرس شعب، دو هزار و400 سربازرس پیش‌بینی شده‌اند.



جزئیات نقش رایانه در انتخابات تهران /شمارش آراء در پایتخت دستی است



علاوه بر این سعید احمدی شهرکی رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران نیز اوایل هفته جاری در تشریح کیفیت انتخابات رایانه‌ای در تهران گفت: کنترل کد ملی و تجمیع آراء در تهران به طور کامل با سیستم رایانه‌ای انجام می‌شود اما اخذ رأی هنوز هم با استفاده از تعرفه کاغذی صورت می‌گیرد، شمارش آراء نیز دستی انجام می‌شود.



حمایت جامعه مدرسین از لاریجانی و آشتیانی



همچنین اوایل هفته جاری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای لاریجانی و آشتیانی را برای تصدی نمایندگی استان قم در مجلس معرفی کرد.



لاریجانی با کمک دولتی‌ها رئیس شد/ پول حرام برخی دولتی‌ها برای مجلس



علاوه بر این این هفته، هفته تبلیغاتی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی بود بازار حضور این داوطلبان در خبرگزاری ها و روشن شدن برخی ابهامات 4 سال عمر مجلس هشتم شورای اسلامی نیز داغ بود.



در همین رابطه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس هفتم انسجام بیشتری نسبت به مجلس هشتم داشت، گفت: با این حال تفاهم ‌های لاریجانی با دولت در اول دوره هشتم ظاهرا خوب بود تا جائیکه آقای لاریجانی با کمک دولتی‌ها رئیس مجلس شد.



اعلام خطر شکل‌گیری مجلس جزیره‌ای/ اثر تیغ شورای نگهبان بر اصولگرایان



در ادامه حجت الاسلام محسن کازرونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در موضع گیری در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورتی که مجلس آینده جزیره‌ای باشد بدترین مجلس شکل می گیرد، اظهار داشت: این خطر برای مجلس آینده وجود دارد که برای تصمیم گیری در مقاطع حساس اکثریتی در مجلس وجود نداشته باشد که با آن تصمیم همراه باشد.



کاندیداهای جبهه متحد بعد از سه مرحله غربال انتخاب شدند



عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به نحوه انتخاب کاندیداهای فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایان گفت:به توصیه آیت الله مهدوی کنی از همه احزاب اصولگرا لیست گرفته شد و پس از فراخوان 80 نفر به جبهه متحد معرفی شدند که در مرحله اول 56 نفر سپس 45 نفر و در آخرین غربال 30 نفر انتخاب شدند.



اصرار محصولی برای حضور در لیست پایداری را نپذیرفتم/ انتقاد از تخریب بزرگان



همچنین حسین شیخ الاسلام داوطلب نمایندگی مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به اصرارهای صادق محصولی برای حضور وی در لیست جبهه پایداری تاکید کرد که به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرده است.



5 ماه بخاطر وحدت سکوت کردیم/ دو سوم جبهه متحد وارد مجلس می شود



علاوه بر این رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگریان علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگاران مهر با اشاره به تخریب های که در روزهای اخیر علیه جبهه متحد اصولگرایان شکل گرفته است، اظهار داشت: 5 ماه به خاطر وحدتت سکوت کردیم .



برخی کاندیداهای رد صلاحیت شده تایید صلاحیت شدند



عباسعلی کدخدایی که دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی پارک ملت سخن می گفت، با اشاره به جلسه فوق العاده شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت برخی از داوطلبان رد صلاحیت شده، اظهار داشت: برخی از کاندیداها مدارک جدیدی ارائه دادند بنابراین دیروز جلسه ای داشتیم و طبق این جلسه چند تن از رد صلاحیت شدگان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شدند.



نامزدهای جبهه متحد هرگز در فهرست "توحید و عدالت" قرار نمی‌گیرند



علاوه بر این اواسط هفته جاری فهرست توحید و عدالت منتسب به حامیان مشایی منتشر شد این فهرست متشکل از کاندیدا های جبهه متحد، جبهه پایداری و چند کاندیدای مستقل بود که بلافاصله جبهه پایداری و جبهه متحد هرگونه حضور در این فهرست ها را تکذیب کردند.



رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرد که اسامی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان به هیچ وجه در فهرست جبهه توحید و عدالت و هر فهرست مشکوک به ارتباط با جریان انحرافی قرار نمی‌گیرد.



واکنش استاندار تهران به انتشار لیست منسوب به جریان انحرافی



همچنین دیروز استاندار تهران درباره اقدام برخی گروه‌ها در پایتخت مبنی بر انتشار فهرست بدون هماهنگی با کاندیداها گفت: شب گذشته کسب اطلاع کردم که فهرست‌های جدیدی در تهران آمده و اسامی برخی کاندیداها را بدون هماهنگی با آنها در فهرست‌های‌شان قرار داده‌اند لذا از ستاد انتخابات استان تهران خواستم بررسی‌های لازم را انجام دهد.



تشکل غفوری فرد تغییر نام داد/ تغییر نام تنها به خاطر مهدوی کنی بود



همچنین در اوایل هفته جاری حسن غفوری فرد دبیرکل ائتلاف بزرگ اصولگرایان از تغییر نام فهرست انتخاباتی ائتلاف بزرگ اصولگرایان به "راه ملت و پیروان ولایت" خبر داد و گفت: این تغییر نام به این واسطه صورت گرفته که از طریق بعضی رایزنی هایی که با برخی مقامات کردم اطلاع دادند آیت الله مهدوی کنی از عنوان ائتلاف بزرگ اصولگرایان تکدر خاطر دارند.



تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی به شورای نگهبان ربطی ندارد



علاوه بر این نشست خبری مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور که چندین ماه از برگزاری آخرین نشست وی با خبرنگاران می گذرد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هفته جاری برگزار شد.



جوانفکر با بیان اینکه موضوع تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی اصلا به شورای نگهبان ربطی ندارد، گفت: در قانون اساسی این موضوع بیان شده است که بعد از رهبری رئیس جمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئیس جمهور می تواند بر آن نظارت کند.



علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از وی پرسید با توجه به اینکه 3 روز دیگر به انتخابات مانده چرا شخص آقای رئیس جمهور تا به حال هیچ سخنرانی برای تشویق و ترغیب مردم برای حضور گسترده در انتخابات نداشته است، گفت: خواست دولت و رئیس جمهور حضور گسترده مردم و علاقه مندان به دولت در انتخابات است. همانطور که رهبری بر این موضوع تاکید ویژه دارند. البته رئیس جمهور هم شاید در وقت مناسب خود به این موضوع اشاره کند.



انتخابات تهران به دور دوم کشیده می‌شود



محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در نشست جامعه مهندسین با بیان این پیش بینی که تنها 20 نفر از نمایندگان تهران در دور اول رای می آورند، گفت: انتخابات تهران حتما به دور دوم کشیده خواهد شد.



توضیح رسمی دولت آذربایجان درباره معامله تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی



علاوه بر این اواخر هفته در پی انتشار اخبار و گزارش ها در زمینه خرید تجهیزات نظامی از رژیم صهیونیستی توسط جمهوری آذربایجان به ارزش یک و نیم میلیارد دلار، جوانشیر آخوندوف سفیر آن کشور در ایران از سوی معاون آسیا و اقیانوسیه به وزارت خارجه دعوت شد و در خصوص خبر فوق درخواست توضیح رسمی از سوی دولت آذربایجان بعمل آمد.



فهرست‌ها پای صندوق‌های رای نماینده ندارند/ آمارهای انتخاباتی تهران



استاندار تهران در پاسخ به اینکه آیا فهرست‌های انتخاباتی می توانند یک نماینده برای کل کاندیداهای حاضر در فهرست جهت حضور در پای صندوق رای معرفی کنند، گفت: فهرست های انتخاباتی را در این زمینه به رسمیت نمی شناسیم بلکه هیئت نظارت برای نمایندگان کاندیداها اقدام به صدور کارت می کند.



به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن روز چهارشنبه در نشست خبری در محل استانداری تهران در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه آیا یک نفر می تواند نماینده 30 کاندیدا در سر صندوق های رای باشد، گفت: این وضع در شرایطی مقدور است که هر کدام از آن کاندیداها به طور جداگانه این فرد را به عنوان نماینده خود برای حضور در سر صندوق رای معرفی کنند.



ملت ایران روز جمعه سیلی سخت‌تری به چهره استکبار خواهد زد



رهبر انقلاب اسلامی در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: آن چیزی که از لطف الهی احساس می کنم و احتمال قوی می دهم، این است که ملت ایران در انتخابات روز جمعه، سیلی سخت تری به چهره استکبار خواهد زد.



به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم و خانواده های معظم شهیدان و ایثارگران، حساسیت انتخابات روز جمعه را بیشتر از انتخابات دوره های قبل دانستند و با اشاره به اهمیت بسیار زیاد حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تأکید کردند: به لطف الهی، ملت ایران در انتخابات روز جمعه، سیلی سخت تری از 22 بهمن ، به چهره استکبار خواهد زد و عزم و اراده مستحکم خود را به رخ دشمن خواهد کشید تا جبهه استکبار بداند که در مقابل این ملت، کاری از پیش نخواهد برد.



کمیسیون اصل نود آیین دادرسی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را تدوین کرد



علاوه بر این اواخر هفته جاری حسین فدایی نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار با ناکارامد خواندن آیین دادرسی موجود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از تدوین پیش نویسی برای آیین دادرسی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه درشت ها در کمیسیون اصل نود خبر داد.



فضلای برجسته حوزه، تخریب لاریجانی را محکوم کردند



همچنین در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی جمعی از فضلای برجسته حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای ضمن حمایت از نامزدی علی لاریجانی در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قم، به رفتار تخریبی که به شکلی گسترده علیه وی می‌شود اعتراض کردند.



موافقت ایران با شرکت در اجلاس 4 جانبه بغداد با حضور عربستان و ترکیه



در پایان هفته جاری مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی از موافقت علی لاریجانی با کلیات برگزاری اجلاس 4جانبه ایران، عربستان، ترکیه و عراق در بغداد خبر داد.



حسین شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در پنجمین کنفرانس بین المللی فلسطین در تهران در سفری که رئیس پارلمان عراق به جمهوری اسلامی ایران داشت پیشنهاد وی برای برگزاری نشست 4جانبه ایران، ترکیه، عربستان و عراق ارائه شد.



انتخابات رایانه‌ای آزمایشی خواهدبود/ 10 کاندیدای دیگر تأییدصلاحیت شدند



سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: در 14 حوزه از 207 حوزه انتخابیه رأی گیری به صورت رایانه ای و آزمایشی خواهد بود و در کنار انتخابات رایانه ای روش های متعارف دستی هم وجود خواهد داشت.



عباسعلی کدخدایی یادآور شد: اتفاقی که در این دوره افتاد به ندرت رخ داده است و حدود 10 نفر دیگر از کاندیداها صلاحیتشان تأیید شد و این بررسی ها دیروز انجام شده و همچنان که دیروز اعلام کرده اند پرونده بررسی صلاحیت ها از دیروز دیگر بسته شده و تا روز جمعه به هیچ وجه بررسی جدیدی نخواهیم داشت اینکه شایعه می شود و افرادی اعلام می کنند ما در صدد اخذ تأیید شورای نگبهان هستیم به هیچ وجه صحت ندارد.