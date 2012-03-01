سیاست های کاری آموزش و پرورش در کردستان برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: شخصیت، دیدگاه ها، عادات و بنیادهای اعتقادی، اخلاقی، ارزشی و علمی افراد در دوران کودکی شکل می گیرد و به همین دلیل باید حساسیت ویژه ای روی توسعه فعالیت های پیش دبستانی و دبستانی در حوزه آموزش و پرورش وجود داشته باشد.

وی با اشاره به تعهدات بین المللی کشورمان مبنی بر توسعه پوشش آموزش های پیش دبستانی و رسیدن به اهداف پیش بینی شده خواستار توجه، برنامه ریزی و زمینه سازی برای تحقق این اهداف شد و عنوان کرد: سیاست ها و برنامه های آموزش و پرورش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر باید بر افزایش پوشش دوره تحصیلی پیش دبستانی و دبستانی و ارتقای کیفیت آموزشی منجر شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان ادامه داد: سند توسعه اشتغال در مرحله نهایی شدن است و بازار کار استان در پنج سال آینده مشخص شده است و باید بر اساس نیاز بازار برنامه ریزی شود و دانش آموزان در عرصه های که نیاز جدی استان است پرورش داده شوند.

ازهاری بیان کرد: باید هماهنگی لازم با مراکز آموزش فنی و حرفه ای و کار و دانش استان کردستان با مشاور تدوین سند توسعه اشتغال صورت گیرد که افراد در رشته های متناسب با بازار کار استان در سالهای آینده آموزش داده شوند.

وی ادامه داد: استانداری کردستان آمادگی هرگونه همکاری را در این راستا با آموزش و پرورش دارد و توجه به سند اشتغال استان برای توسعه رشته های آموزشی ضروری است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان یادآور شد: باید در زمان باقی مانده بحث هوشمند سازی مدارس و گزارش آن اعلام شود تا بر اساس آن اقدامات لازم صورت گیرد و با تامین به موقع اعتبار مورد نیاز این برنامه در کردستان به بهترین شکل ممکن اجرایی و عملیاتی شود.

در این جلسه همچنین با حضور استاندار کردستان و سایر اعضای شورای آموزش و پرورش مصوبات جلسات قبلی بررسی و مسائل فعلی این حوزه مورد بحث قرار گرفت.