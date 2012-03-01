صبای قم به نخل بندرعباس باخت

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور شامگاه چهارشنبه با انجام یک مسابقه مهم پیگیری شد و طی آن صبای قم با امید به کسب پیروزی دیگری در این فصل برابر تیم فوتبال نوجوانان نخل بندرعباس به میدان رفت اما در پایان 90 دقیقه دیدار با میزبان تن به شکست داد.
شانس اندک صبای قم برای صعود به مرحله نیمه نهایی
شاگردان غلامرضا کاظمی در تیم فوتبال نوجوانان صبای قم که شانس کمی برای صعود به نیمه نهایی دارند، تا قبل از این فصل مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور، موفق به کسب نتایج خوبی در گروه دوم مرحله مقدماتی لیگ برتر شده بودند و در حال حاضر در بین تیمهای میانه جدول گروه دوم مرحله مقدماتی رقابتها ایستادهاند.
این تیم امسال نیز با جذب نیروهای مستعد فوتبال قم در ردههای سنی پایه گام به رقابتهای لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور گذاشته است و در هفته ششم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، در جدالی حساس مقابل تیم فوتبال نوجوانان نخل بندرعباس به میدان رفت اما با نتیجه دو بر یک به میزبان خود باخت.
دیدار صبای قم با شیرین داروی شیراز در هفته پایانی
آینده داران فوتبال قم در تیم فوتبال نوجوانان صبا بعد از شش مسابقه در نیم فصل دوم این رقابتها در مقابل حریفان، در هفته هفتم و پایانی در قم برابر یکی از دو نماینده فوتبال استان فارس به میدان می روند تا در جدول رده بندی لیگ برتر باقی بمانند.
اما بر اساس برنامه فدراسیون فوتبال، دیدارهای هفته هفتم و پایانی از مسابقات فصل جدید لیگ دسته برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور روز شنبه سیزدهم اسفند برگزار خواهد شد و طی آن تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در خانه پذیرای تیم شیرین داروی شیراز خواهد بود.
تلاش 16 تیم برای صعود به نیمه نهایی
صبای قم که تا پیش از این دیدار یکی از مدعیان جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور محسوب میشود، تا قبل از هفته ششم رقابتها در لیگ برتر حضور موفقی داشته است، ضمن اینکه در هفته هفتم به سه امتیاز ارزشمند این دیدار داخل خانه نیاز دارد.
امسال تیم های فوتبال رده سنی نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، پتوی لاله اصفهان، مس کرمان، شیرین داروی شیراز، فجر شهید سپاسی شیراز، نخل بندرعباس، صبای قم برای کسب دو سهمیه صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور با یکدیگر در گروه دوم مقدماتی رقابت می کنند، ضمن اینکه از گروه نخست نیز دو تیم جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را کسب خواهند کرد.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال صبای قم در دیداری حساس از لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور در دیدار با تیم فوتبال نخل بندرعباس مغلوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور شامگاه چهارشنبه با انجام یک مسابقه مهم پیگیری شد و طی آن صبای قم با امید به کسب پیروزی دیگری در این فصل برابر تیم فوتبال نوجوانان نخل بندرعباس به میدان رفت اما در پایان 90 دقیقه دیدار با میزبان تن به شکست داد.
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