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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

براتی در گفتگو با مهر:

بسترهای برگزاری انتخابات پرشور در درمیان فراهم شده است

بسترهای برگزاری انتخابات پرشور در درمیان فراهم شده است

درمیان - خبرگزاری مهر: فرماندار درمیان با بیان اینکه تمام بسترهای لازم برای حضور پرشور مردم در انتخابات 12 اسفند ماه در این شهرستان فراهم شده است، گفت: حضور مردم در انتخابات برگ زرینی دیگری را رقم خواهد زد.

رجبعلی براتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور همراه با آگاهی و هوشیاری مردمی نه تنها بخش اعظمی از توطئه دشمن خنثی می کند بلکه ایران اسلامی را به عنوان الگویی بی بدیل برای کشورهای انقلاب کرده و ایستاده در برابر آمریکا، مطرح می کند.

وی گفت: تحقق مشارکت حداکثری به تمام معنا، استحکام و صلابت نظام را منعکس می کند و هم تابلویی از انسجام، غیرت، حمیت، شجاعت، شرافت و بصیرت ملت ایران را خلق نموده و به جهانیان نشان دهد که تحریم ها و تهدیدها هیچ خللی در اراده آهنین این ملت وارد نخواهد کرد.

وی با تاکید بر آمادگی دست اندرکاران و مسئولان شهرستان برای برگزاری انتخابات پرشور در این شهرستان گفت: بستر و زمینه لازم برای حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در درمیان به نحو مطلوب فراهم شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون، شش مانور آموزشی برای افزایش آمادگی کاربران و برگزارکنندگان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان درمیان اجرا شده است.

این مسئول با بیان اینکه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 38 شعبه ثابت و سیار این شهرستان برگزار می شود، ادامه داد: بیش از 600 نفر عوامل اجرایی در این شعب مسئولیت اخذ رای و صیانت از آراء شهروندان را بر عهده دارند.

کد مطلب 1547887

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