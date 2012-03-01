دو کاندیدا از رقابت در حوزه شرق هرمزگان انصراف دادند

مسعود قانعی فرد در گفتگو با خبرنگار مه با بیان اینکه در انتخابات نهمین دوره نماینگان مجلس در حوزه شرق استان 12 نفر ثبت نام کرده بودند که یک نفر از آنان مورد تایید صلاحیت شورای نگهبان قرار نگرفت و 11 نفرتایید شده با انصراف عبدالحسین میر خلیلی و دکتر مهدی افشاری تعداد کاندیداها به 9 نفر تقلیل یافت.

قانعی فرد افزود: این حوزه انتخابیه از سوی ستاد انتخابات استان به عنوان ستاد انتخابیه برتر در استان معرفی شده است.

وی با تقدیر از اداره مخابرات شهرستان اظهارداشت: تلاش شبانه روزی کارکنان پرتلاش این اداره ضامن برگزاری انتخابات اینترنتی بدون اشکال در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

فرماندار شهرستان میناب گفت: این مرکز با همکاری فرمانداریها ،بخشداریها و دهیاریهای حوزه شرق استان تمام اخبار و وقایع انتخاباتی را جمع آوری و به ستاد مرکز استان و وزارت کشور گزارش می کند.

وی تصریح کرد: مهمترین قسمت ستاد برگزاری انتخابات مرکز مدیریت فناوری انتخابات است که با تجهیز شعب اخذ رای کار پشتیبانی فنی کل حوزه شرق را برعهده دارد.

قانعی فرد ادامه داد: حوزه انتخابیه شرق هرمزگان با تلاش شبانه روزی همکاران و همه کسانی که مارا یاری می کنند آماده برگزاری یک انتخابات سالم است.

وی اظهار امیدواری کرد،خروجی کارو تلاش همه خدمتگذاران در روز انتخابات حضور حداکثری مردم و ناامیدی دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

آگاهی بر قوانین، امانتداری و سعه صدر از ویژگی های نمایندگان فرماندار است

فرماندار شهرستان میناب ویژگی های نمایندگان فرماندار در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را سعه صدر ،امانتداری و آگاهی برقوانین برشمرد.

قانعی فرد گفت: نمایندگان فرماندار به عنوان مدیران اجرایی شعب اخذ رای بایستی با شناخت کامل از قوانین انتخابات وتعامل با سایر عوامل اجرایی اعم از مجریان، ناظرین و همچنین مدیریت صحیح زمان و بهره گیری از زمینه فراهم شده اقدام کنند.

قانعی فرد هدف از برگزاری چنین جلساتی را ارتقاء سطح آگاهی عوامل اجرایی انتخابات با قانون و احکام برگزاری انتخابات خواند و اظهار داشت : برای تسلط بیشتر و دقت نظر در برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جلسه توجیهی آموزشی نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای شهرستان و بخش ها با هدف بالا بردن سطح علمی و عملی عوامل برگزاری انتخابات برگزارمی شود.

وی باتاکید بر حاکم نمودن آرامش وکنترل شعبات اخذ رای، از نمایندگان فرماندار خواست با تحمل وسعه صدر وایجاد تعامل مضاعف از هرگونه تنش ویا تخلف احتمالی جلوگیری کنند.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات، برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح زمان در روز انتخابات رایکی از ضروری ترین اولویتهای کاری نمایندگان فرماندار برشمرد و اظهار داشت: اعضاء شعب بایستی در وقت قانونی خود شروع به اخذ رای از رای دهندگان نمایند وتا قبل از ساعت آغاز رای گیری کارهای مقدماتی انجام شده باشد.