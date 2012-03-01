مخالفان سوری عامل سلاطین عرب هستند/ غرب چاکر شاهان نفتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "گونتر مایر" رئیس مرکز تحقیقات جهان عرب در دانشگاه "یوهانس گوتنبرگ" ماینز آلمان در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" درباره وضعیت سوریه اظهار داشت: همه جریانات سوریه به ائتلاف سنی پادشاهی در شبه جزیره عرب که در صف مقدم آنها قطر و عربستان سعودی قرار دارد و همچنین سنی ها در عراق، لبنان و ترکیه برمی گردد که سقوط بشار اسد را خواهان هستند. اینها مولفه های سازنده بحران در سوریه می باشند که تا به حال در گزارشهای مطبوعاتی مورد بی توجهی قرار گرفته اند.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: یک تغییر رهبری برای تشکیل یک سیستم دموکراتیک قابل توجیه است. اما آنچه که در حال حاضر در بخشهایی از سوریه اتفاق می افتد چیزی جز یک پاکسازی قومی نیست. البته مطبوعات بین المللی مرتبا از حملات ارتش سوریه روی بخشهای سنی نشین این کشور خبر می دهند اما خشونت های این گروه روی علویها ذکر نمی شود. در این راستا اقدامات خشونت آمیزی انجام می شود که درباره آن سکوت می شود.

دکتر "گونتر مایر" با اشاره به ارتباطات وسیعی که با جهان عرب دارد و اطلاعاتی که درباره واقعیات این منطقه دریافت می کند اظهار داشت: آشنایان و همکاران من در دمشق موضع انتقادی من (نسبت به غرب) را تایید می کنند. در آنسوی گزارشاتی که غرب درباره شرایط سوریه می دهد واقعیاتی است که تصویر بسیار متفاوتی را نشان می دهد.

وی افزود: بر اساس یک بررسی ارائه شده به سفارش قطر که یکی از بزرگترین مخالفان رژیم اسد می باشد اکثریت مردم سوریه طرفدار بشار اسد می باشند. اما ما چنین خبرها و گزارشهایی را در نظر نمی گیریم و آن را مورد بی توجهی قرار می دهیم چرا که گزارشهای ما به صورت یکجانبه کار می شود.

وی افزود: مثلا اواخر سال گذشته که در یک تظاهرات در دمشق بیش از یک میلیون نفر در حمایت از رژیم اسد پرچمهای خود را تکان دادند غرب ادعا کرد که به آنها باج داده شده و آنها از کارکنان حکومتی هستند که موظف به انجام این کار شده اند اما هیچ مدرکی بر این ادعا وجود نداشت.

این کارشناس آلمانی همچنین تصریح کرد: بسیاری از اطلاعاتی که در مطبوعات غربی درباره تحولات سوریه به چاپ می رسد ریشه در کانالهای بسیار خوب سازماندهی شده مخالفان سوری دارد. مخالفان و شورشیان سوری که مجهز به سیستمهای ارتباطی ماهواره هستند اطلاعات مدنظر خود را به مراکز مطبوعاتی شورشیان در خارج از کشور از جمله در لبنان منتقل می کنند.

در این مکانها عکس ها و فیلمهایی که مخالفان و شورشیان در سوریه تهیه کرده اند و اکثرا جنبه تبلیغی دارد به فرستنده های خبری مانند الجزیره یا العربیه منتقل می شوند و کانالهای غربی هم همین گزارشات و تصاویر را درباره تحولات سوریه ارائه می دهند.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: در کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا مبارزات انتخاباتی انجام می شود و موضوع سوریه نیز در این میدان وارد شده است.البته قدرتهای غربی علایق ژئوپلیتیک خود را در این راستا دنبال می کنند. سوریه یکی از معدود کشورها در خاورمیانه است که در مقابل آمریکا ایستاده است. اگر غرب بر رژیم سوریه پیروز شود به این ترتیب یکی از مهمترین حمایت کنندگان حزب الله که تهدیدی بزرگ برای اسرائیل است را از بین می برد. تحولات سوریه برای غرب و به ویژه آمریکا به منزله یک شانس تاریخی ارزیابی می شود که به آنها کمک می کند جایگاه قدرتی خود در منطقه را بازسازی کنند.

وی در ادامه گفت : یک حکومت سنی محافظه کار در سوریه که روابط تنگاتنگی با حکومتهای پادشاهی سنی در شورای همکاری خلیج فارس داشته باشد ظاهرا مطلوب غربی ها می باشد. غرب کنترل منطقه با بزرگترین منابع نفتی را در نظر دارد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره موضع روسیه و چین در قبال سوریه اظهار داشت: روسیه علایق شخصی خود را در سوریه دنبال می کند. او می خواهد از یک شریک مطمئن که نفوذ آمریکا در جهان عرب را محدود می کند حمایت کند. همچنین همکاریهای نظامی مسکو-دمشق اهمیت ویژه ای دارد.

دکتر مایر افزود: اما چین اصولا در جریانات داخلی کشورهای دیگر دخالت نمی کند و بنابراین در شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه ضد سوری رای منفی داد.

این کارشناس آلمانی در ادامه خاطرنشان کرد: حکومت روسیه حق دارد که درخواست گفتگوهای ملی در سوریه را دارد. تنها این گونه است که خونریزیها در این کشور متوقف می شود. البته با توجه به شرایط فعلی امید زیادی در این راستا وجود ندارد.