شور و شوق مردم سقز برای شرکت در انتخابات مثل زدنی است

حجت الاسلام محمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری در 12 اسفند ماه، اظهار داشت: شهرستان سقز حال و هوایی کاملا انتخاباتی به خود گرفته است چرا که جوانان و نوجوانان به عنوان اقشار تاثیرگذار و سازنده جامعه هر کدام برای کاندیدای مورد علاقه خود در حال تلاش هستند.

وی با بیان اینکه شور و شوق وصف ناشدنی در شهر مشهود است، بیان کرد: این مهم نشانگر علاقه مردم به آرمان های انقلاب و ارزش های انسانی است و سقز در بحث مشارکت و شور انتخاباتی حضوری گسترده و مثال زدنی دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز گفت: گروه ها، طیف ها و اقشار مختلف همگی در روز جمعه برای حضور در پای صندوق رای لحظه شماری می کنند و بر خلاف توطئه و دسیسه های دشمنان انتخابات مجلس نهم بیشترین شرکت کننده بر سر صندوق رای در طول 33 انقلاب اسلامی را به خود اختصاص می دهد.

حجت الاسلام وحیدی افزود: مردم برکات و نعمت امنیت و آرامش کشور را درک کرده اند و برای آبادانی و توسعه همه جانبه نیز در تلاش هستند.

وی با بیان اینکه مردم کردستان همگام با سراسر کشور بار دیگر حماسه آفرین می شوند، افزود: روز جمعه مشارکت حداکثری مردم و همشهریان سقزی بار دیگر این خطه ایران اسلامی با آرمان های انقلاب اسلامی و ارزش های دینی، اسلامی، انسانی و دستاوردهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت می کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه مردم سالاری دینی با حماسه مردم به نمایش گذاشته می شود، افزود: مردم باحضور خود بار دیگر حاکمیت اسلامی بر کشور را تحکیم و از اهداف اسلامی ان دفاع می کنند و این بهترین دستاورد برای حضوری گسترده در انتخابات است.