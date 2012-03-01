800 اثر به کنگره ملک ملکوت اندیمشک ارسال شد

کرامت میری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از استقبال شاعران و نویسندگان سراسر کشور از فراخوان کنگره ملک ملکوت، تعداد آثار رسیده به دبیرخانه ملک ملکوت را 800 اثر در قالب 347 داستان از 117نویسنده و 453 شعر از 132 شاعر اعلام کرد و میزان تاثیرگذاری این رویداد را در بازشناسی ادبیات پایداری و نیز کشف پدیده ها و ظرفیتهای ادبی این بخش از ادبیات معاصر قابل توجه دانست.

میری با معرفی آقایان سلمان یداللهی، کیانوش کوچکی، ارمغان بهداروند به عنوان داوران بازخوانی آثار در بخش شعر و آقایان محمد یزدان پور،کوروش افتخاری و خانم ها پوران الهی فر، لیلا صابری در بخش داستان از حضور فشرده و رقابتی هنرمندان حاضر به عنوان میدانی برای تحکیم دوستی ها و تبادل تجربیات یاد کرد.



وی یاد آور شد: تاکنون حضور چهره های نام آشنایی همچون حسین اسرافیلی، اکبر بهداروند، سعید بیابانکی، عبدالرحیم سعیدی راد، سید حبیب حبیب پور و احمد شاکری در این کنگره قطعی شده است.



دومین کنگره ملک ملکوت سه شنبه 23 اسفندماه در شهرستان اندیمشک برگزار خواهد شد.