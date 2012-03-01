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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

800 اثر به کنگره ملک ملکوت اندیمشک ارسال شد

800 اثر به کنگره ملک ملکوت اندیمشک ارسال شد

اندیمشک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اندیمشک گفت: تاکنون 800 اثرا از سراسر کشور به دبیرخانه دومین کنگره سراسری ادبی ملک ملکوت (نکوداشت دوکوهه اندیمشک) ارسال شده است.

کرامت میری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از استقبال شاعران و نویسندگان سراسر کشور از فراخوان کنگره ملک ملکوت، تعداد آثار رسیده به دبیرخانه ملک ملکوت را 800 اثر در قالب 347 داستان از 117نویسنده و 453 شعر از 132 شاعر اعلام کرد و میزان تاثیرگذاری این رویداد را در بازشناسی ادبیات پایداری و نیز کشف پدیده ها و ظرفیتهای ادبی این بخش از ادبیات معاصر قابل توجه دانست.

میری با معرفی آقایان سلمان یداللهی، کیانوش کوچکی، ارمغان بهداروند به عنوان داوران بازخوانی آثار در بخش شعر و آقایان محمد یزدان پور،کوروش افتخاری و خانم ها پوران الهی فر، لیلا صابری در بخش داستان از حضور فشرده و رقابتی هنرمندان حاضر به عنوان میدانی برای تحکیم دوستی ها و تبادل تجربیات یاد کرد.

وی یاد آور شد: تاکنون حضور چهره های نام آشنایی همچون حسین اسرافیلی، اکبر بهداروند، سعید بیابانکی، عبدالرحیم سعیدی راد، سید حبیب حبیب پور و احمد شاکری در این کنگره قطعی شده است.

دومین کنگره ملک ملکوت سه شنبه 23 اسفندماه در شهرستان اندیمشک برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1547891

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