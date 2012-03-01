ادبیات نماینده برونداد اندیشه انسانی است که در جهان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر ششمین جشنواره قند پارسی شب گذشته، چهارشنبه 10 بهمن با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادبیات ایران و افغانستان در تالار سوره حوزه هنری آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه این جشنواره محمد صادق دهقان دبیر جشنواره در سخنانی با اشاره به اینکه این جشنواره را باید نماینده سه دهه تجربه در زمینه بازتاب ادبیات نسل جدید افغانستان دانست گفت:ادبیات به عنوان برونداد ناب ناخودآگاه جمعی و زبان و به عنوان بازتاب دهنده دغدغه‌ها، هیجان‌ها و احساسات و آروزهای آدمیان دو میراث گرانسنگ و ارزش‌مندی است که پاسداری از آنها نگاه‌بانی از هویت تاریخی تحقق یافته جمع این حوزه فرهنگی تمدنی به شمار می‌آید.

وی افزود: در فرآیند داد و ستد‌های فرهنگی جهانی و فرامرزی، مردمانی بیشتر برد و اثرگذاری دارند که از بیشترین سرمایه فرهنگی برخوردار باشند و به همین دلیل برخورد منتقدانه با داشته‌های فرهنگی و بازتولید روزآمد آنها می ‌تواند روح اعتماد به نفس را برای حضور در جهان معاصر به ما ببخشد.

دهقان ادامه داد: خانه ادبیات افغانستان در این راه کوشیده است تا گذرگاه ارتباطی باشد میان نسل امروز و پیش‌گامان فرهنگی و بر همین اساس این دوره از جشنواره نیز به نام فرزند خصال غزنین باستانی، محمد سرور مولایی آراسته شده و به پاس چند دهه تلاش وی در زمینه مثنوی پژوهی و بیدل شناسی از وی تقدیر می‌کند.

وی همچنین درباره برگزاری این دوره از این جشنواره نیز گفت: جشنواره قند پارسی بر اساس برنامه ریزی ها از ابتدای سال جاری در دست اجرا قرار گرفت و با کوشش پیگیرانه هیئت مدیره خانه در تهران و کابل برگزاری آن در خرداد ماه نهایی و از آغاز پاییز مراحل اجرایی آن به صورت جدی دنبال شد.

در ادامه این مراسم پیام سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات فرهنگ و توریزم افغانستان از سوی اسدالله حمیدی رایزن فرهنگی افغانستان در ایران قرائت شد.

وی در این پیام ضمن تبریک به مناسبت برگزای ششمین دوره از جشنواره قند پارسی عنوان داشت: بسیار خرسندم که دیگر بار خانه ادبیات افغانستان هر چند دور از سرزمین مادری، به برگزاری این جشنواره سترگ می‌پردازد و کارنامه درخشان دکتر محمد سرور مولایی را مورد تجلیل قرار می‌دهد.

رهین در ادامه پیام خود افزود: ادبیات از زمینه‌های اثر گذار در فرهنگ و کار شاعران بوده و از سوی دیگر نماینده برونداد اندیشه انسانی ارزشمندی است که در جهان وجود دارد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه نقش ادبیات در فراموش نشدن معنویت در جهان بی بدیل است افزود: امروزه چالش اصلی انسان معنویت است و نگاه شگرف شاعران و نوینسدگان در برابر رخدادهای اجتماعی منسوب به آن بی بدیل خواهد بود.