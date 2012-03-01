هفته نامه حدیث قزوین در آستانه توقیف قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، به دنبال چاپ تصاویری از قتل، خودکشی، فقر، گرانی و ایدز در شماره 897 مورخ 90/12/7 هفته ‌نامه حدیث قزوین؛ با القاء سیاه ‌نمایی و حرکت ضد‌انقلابی در ایجاد روحیه یأس و ناامیدی و تشویش اذهان عمومی در آستانه انتخابات و متعاقب گزارش اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین مبنی بر چنین حرکت سوئی از ناحیه هفته‌نامه مذکور و چاپخانه‌ای که مبادرت به چاپ این هفته‌نامه کرده، با دستور دادستان قزوین رسیدگی به اتهام هفته‌نامه یاد شده با موضوع نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه ششم دادیاری دادسرای قزوین به ریاست تبار، دادیار شعبه ششم آغاز شد.



هفته ‌نامه حدیث قزوین به مدیر مسئولی نقی افشاری و سردبیری رحیم سرکار در آخرین شماره این هفته‌نامه و در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در صفحه آخر تصاویری از اعدام، زندان، فقر و گرانی را تحت عنوان بدون شرح به چاپ رسانده بود که ذهن خوانندگان را به عدم شرکت در انتخابات تحریک و تداعی‌ می کرد که شاید شرکت در انتخابات منجر به بروز این مسائل می‌شود.



هفته نامه حدیث در روزنامه ولایت قزوین از چاپ عکسهای یاد شده به دلیل تکدر خاطر خوانندگان عذرخواهی کرده است.



هر چند این عکسها از نگاه برخی شاید واقعیت تلقی شود اما در آستانه رویدادی مهم و سرنوشت ساز کاری خام و ناپخته تلقی می شود که می تواند موجب سوء استفاده دشمنان و بدخواهان قرار گیرد.



به نظر می رسد پس از انتخابات این هفته نامه در معرض توقیف قرار گیرد.