جشنواره هفت سین در دو مکان شهر گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شریفیان، مدیر خانه های فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان صبح پنجشنبه در نشست خانه فرهنگ گرگان با اعلام این خبر گفت: در این رویداد فرهنگی و تاریخی برنامه های متنوعی تدارک دیده شده است که یکی از آن ها برگزاری مسابقه زیباترین سفره های هفت سین است.

وی افزود: خانه های فرهنگ جوان و پرسش وابسته به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان مجری این برنامه تعیین شده اند و شهروندان علاقمند می توانند برای اطلاع از شرایط حضور در مسابقه زیباترین سفره هفت سین به دو خانه فرهنگ جوان به شماره 4422190 و خانه فرهنگ پرسش 2322002 تماس گرفته و اطلاعات مورد نظر را کسب کنند.

مدیر خانه های فرهنگ سازمان فرهنگی و ورزشی گرگان گفت: خلاقیت و نوآوری و زیبایی شناسی از شرایط مهم برای حضور افراد متقاضی و علاقمند است و کارهای آماده در مسابقه و نمایشگاه شرکت داده نمی شود.

شریفیان عنوان کرد: علاقمندان لازم است عکس های سفره های هفت سین آماده شده خود را تا 17 اسفند در اختیار خانه های فرهنگ ذکر شده قرار دهند.

وی اعلام کرد: به 5 نفر از برندگان مسابقه هفت سین کارت هدیه خرید توسط سازمان اهدا می شود.

شریفیان افزود: در این جشنواره همچنین غرفه ای به غذاها و شیرینی های سنتی شهر و سرزمین گرگان اختصاص یافته است که برای نمایش و فروش ارائه می شود.

وی تصریح کرد: تصاویر 30 عکس زمستان برفی سال جاری شهر گرگان نیز که توسط عکاسان خوش ذوق گرگانی تهیه شده است در این جشنواره در قالب یک نمایشگاه به معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی گفت: اجرای مسابقه نقاشی برای کودکان به موضوع هفت سین، مسابقه قرآن خوانی و نمایشگاه عکس سه بعدی سفره های هفت سین استان های مختلف نیز از برنامه های این جشنواره محسوب می شود.

وی گفت: اجرای برنامه های هنری به صورت طنز با گویش گرگانی و موسیقی های محلی استان گلستان هم از دیگر برنامه های این جشنواره است.

شریفیان گفت: سه هنرمند با موسیقی محلی گرگان و دشت شامل ساز دهل و سورنا به صورت زنده در فضای پارک شهر به اجرا برنامه می پردازند.