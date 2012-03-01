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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

اکبری در گفتگو با مهر:

هنرمندان حضور پرشوری در انتخابات دارند/با خانواده پای صندوق می رویم

هنرمندان حضور پرشوری در انتخابات دارند/با خانواده پای صندوق می رویم

عبدالرضا اکبری که این روزها بازی در مجموعه تلویزیونی "پنجره" را روی آنتن شبکه تهران دارد، با بیان اینکه همیشه هنرمندان حضور پرشوری در انتخابات داشته‌اند، تأکید کرد: باید همه در پای صندوق‌های رای حضور داشته باشیم تا انتخاب درست را انجام دهیم.

عبدالرضا اکبری، بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: من همراه خانواده‌ام در انتخابات شرکت می‌کنم. البته باید تاکید کنم که همیشه هنرمندان در انتخابات حضور پرشور و پررنگی داشتند. در واقع وظیفه هر ایرانی است که در انتخابات شرکت کند.

وی در ادامه افزود: امیدوارم افرادی که توسط آرا به مجلس راه پیدا می‌کنند، دلسوزانه برای مردم و ایران خدمت کنند و سلامت و صداقت دو ویژگی اصلی‌شان باشد و در کار و کردارشان کاملاً مشخص باشد. در مجموع باید همه در پای صندوق‌های رای حضور داشته باشیم تا انتخاب درست را انجام دهیم.

اکبری در پایان افزود: امید است همه نمایندگانی که انتخاب می‌شوند بتوانند دغدغه‌های مردم را مطرح کرده و راه‌حلی برای آن پیدا کنند.

کد مطلب 1547897

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