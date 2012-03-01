هنرمندان حضور پرشوری در انتخابات دارند/با خانواده پای صندوق می رویم

عبدالرضا اکبری، بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: من همراه خانواده‌ام در انتخابات شرکت می‌کنم. البته باید تاکید کنم که همیشه هنرمندان در انتخابات حضور پرشور و پررنگی داشتند. در واقع وظیفه هر ایرانی است که در انتخابات شرکت کند.

وی در ادامه افزود: امیدوارم افرادی که توسط آرا به مجلس راه پیدا می‌کنند، دلسوزانه برای مردم و ایران خدمت کنند و سلامت و صداقت دو ویژگی اصلی‌شان باشد و در کار و کردارشان کاملاً مشخص باشد. در مجموع باید همه در پای صندوق‌های رای حضور داشته باشیم تا انتخاب درست را انجام دهیم.

اکبری در پایان افزود: امید است همه نمایندگانی که انتخاب می‌شوند بتوانند دغدغه‌های مردم را مطرح کرده و راه‌حلی برای آن پیدا کنند.