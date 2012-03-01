آمریکا دنبال تغییر رژیم مالزی است/ انور رابطه خوبی با آمریکا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، چاندرا مظفر در مقاله ای که در پایگاه اطلاع رسانی جنبش جهانی عدالت مالزی منتشر کرده ارتباط دولت فعلی مالزی و نجیب رزاق نخست وزیر با دولت آمریکا را خوب توصیف کرده اما در عین حال مشکل اصلی وی را عدم حمایت از اسراییل عنوان کرده است.

وی به اعلام حمایت "انور ابراهیم" رهبر مخالفان دولت از امنیت اسراییل در مصاحبه اخیر خود با وال استریت ژورنال اشاره کرد و افزود: بر خلاف نجیب رزاق ، انور ابراهیم رابطه خوبی با دولت پنهان ایالات متحده و لابی های صهیونیستی در آمریکا دارد.

مظفر اظهار داشت : درحالی نجیب رزاق در مصاحبه ها و موضع گیری های خود رژیم صهیونیستی را "گانگستر" و "قاتل زنجیره ای" توصیف می کند، انور ابراهیم در مصاحبه خود از استفاده از واژه "تجاوز رژیم صهیونیستی" ابراز تاسف می کند و در آخرین مصاحبه خود نیز به اسراییل اعتبار بخشیده است.

انور ابراهیم که دوستی دیرینه ای با "پل ولفوویتس" معاون رییس جمهوری سابق آمریکا دارد، با اظهار نظر اخیر خود در حمایت از امنیت اسراییل به دولت پنهان آمریکا و صهیونیست ها این پیام را ارسال کرده که او شخص قابل اعتماد آنها در مالزی است.

وی درعین حال رابطه نزدیک مالزی با چین را یکی دیگر از دلایل تلاش آمریکا برای تغییر رژیم مالزی عنوان کرد و افزود : مالزی در عرصه بین المللی از چین حمایت کرده و برخلاف سیاست های ایالات متحده در منطقه شرق آسیا هرگز چین را تهدیدی برای منطقه نداسته است.

رییس جنبش جهانی عدالت مالزی، تسلط بر تنگه ملاکا که شاهراه حمل و نقل نفت و مواد خام مورد نیاز برای توسعه اقتصادی چین است را برای ایالات متحده بسیار مهم توصیف کرد و گفت: تسلط بر این منطقه تنها با حضور یک متحد بی چون و چرا در مالزی برای آمریکا میسر می شود.

به گفته وی، آمریکا برای رسیدن به اهداف خود در منطقه جنوب شرق آسیا نیاز به یک هم پیمان قابل اعتماد در مالزی دارد نه یک دولت دوست.