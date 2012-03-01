توسعه و استاندارد سازی فضاهای آموزشی کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: توسعه فضاهای آموزشی نیازمند جذب اعتبارات لازم برای تجهیز آنهاست و انتظار می رود که این روند در کردستان با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی ادامه داد: همکاری و تعامل ادارات و سازمان های دولتی مختلف با اداره کل آموزش و پرورش برای توسعه مدارس در استان کردستان امری ضروری است و در این راستا باید مسئولان در تعامل باشند تا مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و برطرف شوند.

استاندار کردستان به اهمیت هوشمند سازی مدارس در این استان اشاره کرد و افزود: هوشمند سازی مدارس گامی موثر در راستای ارتقاء سطح آموزشی استان است که عملی کردن این مهم می تواند در راستای کمک به ارتقاء تحصیلی دانش آموزان نیز موثر و مفید باشد.

شهبازی بیان کرد: آموزش و پرورش کردستان به دلیل هماهنگی و هم فکری و همچنین تعامل با سایر اداران در استان کردستان یکی از سازمان های موفق است که به دلیل این نوع تعامل و همکاری هم اکنون کمترین مشکل را دارد.

وی با اشاره به موفقیت های دانش آموزان استان کردستان در کسب رتبه های برتر کنکور و سایر عرصه های علمی یادآور شد: انتظار می رود در سال جدید نیز با توجه به اقدامات انجام گرفته رتبه های نخست کنکور در رشته های مختلف تحصیلی به نام دانش آموزان استان کردستان ثبت شود.

استاندار کردستان گفت: ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش گامی موثر در راستای تقویت مقطع تحصیلی پایه است و باید تمام مسئولان در این راستا به آموزش و پرورش کمک کنند تا این ساختار جدید آموزشی به بهترین شکل ممکن اجرایی و عملیاتی شود.

شهبازی توجه به رشته های متناسب با بازار کار را در فنی و حرفه ای و کار و دانش ضروری دانست و یادآور شد: توسعه استان کردستان هم گام با توسعه رشته های فنی امکان پذیر است.

در ابتدای این جلسه مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گزارشی از برنامه های اجرا شده در این بخش را ارائه کرد و خواستار افزایش اعتبارات آموزش و پرورش کردستان شد.

