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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

شعبانی فرد:

استاندار استان مرکزی از ستاد انتخابات شهرستان زرندیه بازدید کرد

استاندار استان مرکزی از ستاد انتخابات شهرستان زرندیه بازدید کرد

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ستاد انتخابات شهرستان زرندیه در فرمانداری این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد صبح پنجشنبه درآستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در بازدید از ستاد انتخابات زرندیه گفت: هدف مسئولین و دستگاه های اجرایی باید در برگزاری انتخابات سالم باشد.

وی افزود: تاکنون با توجه به همکاری و هماهنگی مسئولان برگزاری انتخابات استان با شهرستان ها، مشکلی وجود نداشته و تمامی تلاش ما در جهت برگزاری انتخاباتی سالم است.

وی دستیابی به این امر را در گرو همکاری و تلاش مضاعف عوامل اجرایی شهرستان و استان دانست و گفت: تاکنون بستر و فضای مناسبی را برای حضور مردم برای شرکت در انتخابات فراهم شده است و امیدوارم این حرکت تا آخرین لحظه های برگزاری انتخابات ادامه داشته باشد.

شعبانی فرد در ادامه ضمن تقدیر از نامزدها به دلیل رعایت اخلاق انتخاباتی در این دوره از انتخابات تصریح کرد: توجه نامزدهای انتخاباتی به قوانین در امر تبلیغات در این دوره مشهود است و از اسراف ها تا حدود زیادی جلوگیری شده است.

برای برگزاری انتخابات در این شهرستان 40 شعبه اخذ رای که 24 شعبه آن سیار و 16 شعبه ثابت است، پیش بینی شده است که شامل 25 شعبه روستایی و 15 شعبه شهری است.

کد مطلب 1547903

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