مردم با حضور حماسی در انتخابات وفاداریشان را به نظام ثابت خواهند کرد

سعادت صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خصلت های بارز نظام و انقلاب اسلامی، حضور مردم در صحنه ها و عرصه های مختلف است.

وی افزود: پایه و اساس نظام کشور ما بر اساس انتخاب مردم است.

سعادت صادقی بیان داشت: از پیروزی انقلاب تا کنون انتخابات مختلفی را برگزار شده است و به نظر می رسد نظام اسلامی ایران تنها نظامی است که در یک چنین سیستمی پایه گذاری شده و ادامه نظام هم با حضور خود مردم و رای و نظر مردم مشخص شده است.

مدیرکل حوزه استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: خوشبختانه حضور مردم در همه انتخابات برگزار شده در کشور چشمگیر بوده است.

وی با اشاره به تبلیغاتی که در داخل و خارج توسط مخالفین نظام شده است، بیان داشت: مردم کشور مردمی با بصریت و فهیم هستند و به دلیل وابستگی به نظام و اینکه همیشه نظام را از خودشان می دانستند، همیشه در انتخابات شرکت کردند.

مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط ویژه این انتخابات در داخل و خارج کشور، عنوان کرد: مردم باید در این دوره از انتخابات حضور ویژه و حماسی داشته باشند.

وی تاکید کرد: درراهپیمایی 22 بهمن علی رقم تبلیغات شدیدی که دشمنان خارجی در کمرنگ کردن این موضوع داشتند، مردم یک حضور چشمگیر داشتند.

سعادت صادقی تاکید کرد: انشا الله مردم بازهم با حضور خودشان و رای خودشان وفاداریشان را به نظام و ولایت و ادامه راه امام ثابت خواهند کرد.