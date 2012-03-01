تیم میـزان خراسان آخرین شکست را تجربه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طی دیداری معوقه از هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال چهارشنبه شب بازی تیمهای میزان خراسان و هاوش گنبد با نتیجه سه بر یک به سود نماینده گلستان پایان یافت.

تیم میزان در این مسابقه ابتدا توانست ست اول را با نتیجه 25 بر 21 به سود خود به اتمام برساند اما در ادامه ست های دوم، سوم و چهارم را با حساب 25 بر 18، 25 بر 23 و 25 بر 22 به تیم هاوش گنبد واگذار کرد.



تیم میزان با این شکست 23 امتیازی باقی ماند و با قرار گرفتن در جایگاه یازدهم جدول رده بندی لیگ برتر والیبال به کار خود در این مسابقات پایان داد.



مسئولان موسسه مالی و اعتباری میزان که اسپانسر نماینده والیبال خراسان هستند هنوز تصمیم قطعی مبنی بر حمایت مالی از این تیم در فصل آتی لیگ برتر والیبال نگرفته اند و اهالی والیبال خراسان تنها امیدوارند هیئت والیبال این استان تدابیری را اتخاذ کند تا شرایط تلخی که پیش از شروع این فصل لیگ برتر و حضور اسپانسر برای نماینده والیبال استان خراسان ایجاد شده بود دوباره پیش نیاید.



گفتنی است؛ تیم والیبال میزان خراسان در آخرین لحظات پیش از شروع فصل اخیر لیگ برتر والیبال و به لطف حضور اسپانسر توانست جواز حضور در این رقابتها را بدست آورد.