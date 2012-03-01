تداوم انقلاب اسلامی با حضور مردم و دخالت آنان در سرنوشتشان متبلور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی در گردهمایی اتحادیه ها، تشکل ها، تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان تبریز که در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل سالن پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه غرب و شمالغرب کشور برگزار شده بود با اشاره به اینکه در 12 اسفندماه ، مردم ایران با هوشیاری و تیزبینی تمام، شکوه حضور تاثیرگذار خود را به رخ جهانیان می‌کشند گفت: کاندیداهای حاضر به این نقطه توجه داشته باشند که تبلیغات انتخاباتی باید در راستای حضور حداکثری و پرشور مردم در روز 12 اسفند ماه باشد و از هرگونه تخریب و تهمت به دیگر داوطلبان به صورت جدی اجتناب نمایند.

فرماندار شهرستان تبریز برگزاری سالم و صیانت از آرای مردم را شرط نخست برنامه‌های انتخاباتی ستاد انتخابات شهر تبریز دانست و افزود : برگزاری سالم انتخابات، موجب افزایش مشارکت و پاسداری از آرای مردم و رعایت حقوق اجتماعی و سیاسی آنان شده و ضامن ثبات و قوام جامعه در عرصه‌های بین‌المللی است.



وی با اشاره به رقابت 75 کاندیدای باقی مانده در حوزه انتخاباتی تبریز ، آذرشهر و اسکو بر اهمیت رعایت قانون و اخلاق در انتخابات تاکید کرده و ادامه داد: 13هزار نفر برای رای گیری و نظارت بر اجرای انتخابات در 878 شعب اخذ رای آموزش دیده اند و در این راستا جهت اجرای هر چه دقیق تر انتخابات ، فرمانداری های تبریز، آذرشهر و اسکو هماهنگی و آموزش های لازم را برای مجریان انتخابات داده اند.



فرماندار تبریز با اشاره به اینکه تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در مورد میزان مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حکایت از استقبال گسترده مردم در تبریز وسایر شهرستان‌های استان دارد افزود: تمایل به مشارکت در انتخابات نهمین دوره مجلس از رشد بالایی نسبت به آمار هفته‌های قبل برخوردار بوده و به نظر می رسد میزان مشارکت به نسبت دوره هایگذشته انتخابات مجلس افزایش خواهد داشت.



وی با اشاره به شرایط حساس ملی و بین‌المللی در برهه کنونی ابراز داشت: امیدواریم که انتخاباتی پرشور، حماسی و توام با آرامش در سراسر کشور و حوزه تبریز ، آذرشهر و اسکو برگزار شود تا دشمنان اسلام و انقلاب هر چه بیشتر نسبت به توطئه‌های شوم خود دلسرد و مایوس شوند.



چمنی مشارکت آگاهانه و پرشور در انتخابات را نمایش قدرت نظام اسلامی عنوان کرد و یادآور شد: حضور مردم علاوه بر تاثیر داخلی، در روابط بین‌‌الملل نیز تاثیرگذار است و مانع اقدامات بعدی دشمن شده و بار دیگر قدرت ملت را نشان خواهد داد و حضور چشمگیر در پای صندوق‌های رای، سرنوشت کشور را تعیین و چشم و دست طمع بیگانگان را از این کشور کوتاه خواهد کرد.



وی با تاکید بر نقش آگاهانه مردم در انتخابات و با اشاره به اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات نشان دهنده وجود مردم‌سالاری دینی در ایران است گفت: حضور و مشارکت مردم ، سرمایه انقلاب بوده و تداوم انقلاب اسلامی با حضور مردم و دخالت آنان در سرنوشتشان متبلور می شود.



چمنی با بیان این که مجموعه عوامل اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان تبریز ،آذرشهر و اسکو اصل را بر بی طرفی قرار داده‌اند، افزود: حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت به منزله تیری بر قلب مستکبران و دشمنان نظام جمهوری اسلامی است.



وی با بیان اینکه دشمنان از ماه ها قبل برای حضور کمرنگ مردم در انتخابات برنامه های مختلفی تدارک دیده اند، گفت: حضور آگاهانه در عرصه انتخابات بیانگر همبستگی ملی، مشارکت عمومی و انسجام همگانی است که توانایی نظام اسلامی را برای برخورداری از استقلال و اقتدار نشان می‌دهد.



فرماندار شهرستان تبریز با اشاره به اهمیت حضور مردم در تمامی صحنه‌ها و عنوان اینکه این انقلاب به مدد الهی و حضور روستائیان و پابرهنگان شکل گرفته است اظهار داشت : ملت فهیم ‌ما، صاحبان اصلی نظام هستند و مصالح و منافع آن را بهتر از اشخاص دیگر تشخیص می‌دهند.



چمنی تداوم و پیشرفت‌های روزافزون نظام اسلامی را نتیجه حضور مردم در تمامی عرصه‌های حساس و سرنوشت‌ساز کشور دانست و افزود: جلوه مردمی انقلاب و حماسه‌سازی مردم در طول ادوار مختلف، صحنه‌های زیبا و بی‌نظیری را خلق کرده است و دنیا یکبار دیگر این حضور را در 12 اسفند تجربه خواهد کرد.



وی با اشاره به فتنه ها ودسیسه های دشمنان درطول این سی وچهار سال تصریح کرد:از زمان پیروزی انقلاب ،دشمنان اسلام همواره سعی نموده اند با ترور فرهیختگان ودانشمندان نظام، خلاء در نظام مقدس جمهوری اسلامی به وجود آورند وچون دراین امر موفق نشدند با جنگ تحمیلی ، تحریم ها، انواع حیله ها و فتنه ها در صدد ضربه زدن به نظام و کم رنگ کردن ارزشها برمی آیند که با هوشیاری مردم ناکام می ماند .



چمنی با بیان اینکه وظایف اصلی نمایندگان وضع قانون و نظارت بر اجرای قانون است افزود : شایسته است نمایندگانی انتخاب کنیم که ضمن ساده زیستی و روشن بینی سیاسی ، پیرو محض ولایت فقیه باشند.