امید ابومسلم برای صعود به لیگ برتر رنگ باخت/ برخورد تند خداداد با خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور دیدار تیمهای ابومسلم خراسان و شهرداری اراک عصر چهارشنبه با تساوی بدون گل پایان یافت.



در این دیدار که به نوعی تقابل تفکرات خداداد عزیزی و علی حنطه سرمربیان مشهدی دو تیم بود، تیم خداداد در خانه و پیش چشمان بیش از سه هزار هوادار ابومسلم نتوانست نتیجه ای بهتر از تساوی بدست آورد.



از نکات جالب توجه پس از پایان این مسابقه البته می توان به برخورد تند خداداد عزیزی، سرمربی مشکی پوشان با خبرنگاران اشاره داشت که وی با لحن بسیار تندی آنها را به تخریب روحیه بازیکنان و کادرفنی ابومسلم متهم می کرد و به هیچ وجه حاضر به مصاحبه با خبرنگاران حاضر در ورزشگاه تختی مشهد نشد.



تیم فوتبال ابومسلم با این تساوی 28 امتیازی شد و در حالی که تنها 5 بازی تا پایان این فصل لیگ یک وقت باقی مانده است، فاصله ای 18 امتیازی با پیکان صدرنشین گروه الف دارد و حتی قرار گرفتن این تیم در رتبه دوم این گروه و صعود به مرحله پلی آف نیز غیرممکن به نظر می رسد.



در روزهای اخیر شایعات بسیاری در خصوص قطعی شدن حضور نماینده ای از فوتبال خراسان در فصل آینده لیگ برتر به گوش می رسد، شایعه ای که البته برگرفته از اظهارات اخیر حجت الاسلام ناصری پور قائم مقام این باشگاه مشهدی است.