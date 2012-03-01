39 هزار رای اولی در خراسان جنوبی به پای صندوق های رای می روند

غلامرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: 474 هزار و 73 نفر در خراسان جنوبی واجد شرایط رای دادن هستند.

وی بیان داشت: رای اولی ها با شرکت در این انتخابات ثابت می کنند که به بلوغ فکری و سیاسی رسیده اند و از این پس جامعه می تواند برای حضور فعال آنان در تعیین سرنوشت خود حساب ویژه ای باز کند.

وی با بیان اینکه حضور حداقلی مردم از برنامه های دشمن در انتخابات پیش رو است، افزود: با توجه به شرایط حساس کشور و شرایط بین المللی حضور مردم در رشد و موقعیت نظام و اثبات دموکراسی و مردم سالاری دینی بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: بیانات رهبری معیار مردم و مسئولان برای انتخابات باشد.

جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی با بیان اینکه در خراسان جنوبی 567 صندوق اخذ رای آرای مردم را جمع آوری خواهند کرد، گفت: از این تعداد 241 صندوق ثابت و 326 صندوق سیار خواهد بود.

طاهری با اشاره فعالیت چهار حوزه انتخاباتی اصلی در استان، گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس در 24 حوزه انتخابیه فرعی نیز برگزار می شود.

وی بیان داشت: کمیته تدارکات و پشتیبانی انتخابات در این استان بیش از ۶۰۰دستگاه رایانه و پرینتر، ۱۰هزار دستگاه خودرو و اقلام دیگر را در راستای برگزاری انتخابات سالم آماده و فراهم کرده است.