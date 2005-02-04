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۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۰۳

نامزدهاي كتاب سال در حوزه ي داستان كوتاه ، فلسفه و ادبيات خارجي معرفي شدند

نامزدهاي بيست و دومين دوره ي كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در بخش هاي داستان كوتاه ، فلسفه و ادبيات زبانهاي ديگر ( رمان و داستان خارجي ) معرفي شدند.

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، به نقل از ستاد اطلاع رساني بيست و دومين دوره ي كتاب سال ، كتابهاي " من مجردم خانوم " تاليف مرتضي كربلايي لو ، روي لبهاشان خنده بود نوشته ي محبوبه ميرقديري، فعلا اسم ندارد نوشته ي احمد غلامي ، " وسوسه هاي ارديبهشت " نوشته ي علي فاتح ، روايت دوم " نوشته ي حسن لطفي، آبي ماوراي مجاز " نوشته ي شهريارمندني پور و " تك خشت " نوشته ي منيرالدين بيروتي ازجمله نامزدهاي بخش داستان كوتاه كتاب سال معرفي شدند.

براساس اين گزارش " بادبان بسته" نوشته سيامك گلشيري ،" طبقه ي همكف " نوشته ي يوريك كريم مسيحي ، دختران دلريز " نوشته ي داود غفار زادگان ، شهامت درد " نوشته ي محمد رضا گودرزي  ، " عطر فرانسوي " نوشته ي حسين مژدگانيان ، آن مرد در باران آمد " نوشته ي امير رضا بيگدلي و " قدم بخير مادر بزرگ من بود " نوشته ي يوسف عليخاني از ديگر نامزدهاي اين دوره از كتاب سال هستند.

همچنين در بخش فلسفه نيز " متافيزيك نو فلسفه زبان " نوشته حسين واله ، " تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس " نوشته محمد ايلخاني ، فلسفه تحليلي نوشته علي پايا " الشواهد الربوبيه" صدر المتالهين تصحيح مصطفي محقق داماد و " شرح و تعليقه صدر المتالهين " تصحيح نجفقلي حبيبي نامزدهاي بخش فلسفه كتاب سال عنوان شدند.

همچنين " انتخابات الويرا" ترجمه ي مهدي غبرايي ، پرتقال كوكي ، ترجمه ي پري رخ هاشمي ، " تكسوس تصليب گلگون " ترجمه ي سهيل سمي ، " سفر به دوزخ " ترجمه ي پرويز شهدي ، " خاطرات پس از مرگ براس كوباس " و " روانكاو داستان هاي ديگر " ترجمه ي  نامزدها در بخش  ادبيات زبان هاي ديگر ( رمان و داستان خارجي ) معرفي شدند.

اين گزارش مي افزايد: امتحان نهايي " ترجمه ي مصطفي مفيدي ، " مجتمع الجزاير گالاپاكوس " ترجمه ي علي اصغر بهرامي و " تيرهاي سقف را بالا بگذاريد ، نجاران " ترجمه ي اميد نيك فرجام از ديگر نامزدهاي كتاب سال درحوزه ي ادبيات خارجي هستند.

مراسم بيست و دومين دوره ي كتاب سال جمهوري اسلامي ايران بيستم بهمن ماه با حضور رييس جمهوري در تالار وحدت  برگزار مي شود.

کد مطلب 154791

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