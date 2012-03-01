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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پرونده های قاچاق کالا در ایلام 13 درصد کاهش یافت

پرونده های قاچاق کالا در ایلام 13 درصد کاهش یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک استان ایلام گفت: در سال جاری تعداد پرونده های قاچاق کالا نسبت به سال گذشته در ایلام 13 درصد کاهش یافت.

بختیار رحمانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد پرونده های قاچاق کالا از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 13 درصد کاهش یافته است.

وی بیان داشت: شمار پرونده های قاچاق در سال جاری 105 فقره به ارزش هشت میلیارد 233 مییون و 549 هزار ریال بوده است و پرونده های قاچاق از حیث ارزش ریالی نسبت به سال گذشته 14 درصد کاهش نشان می دهد.

این مسئول عنوان کرد: 139 نفر در ارتباط با پرونده های قاچاق در استان ایلام به مراجع قضایی معرفی شده اند.

رحمانی پور ادامه داد: 53 فقره از این پرونده ها بالای 10 میلیون ریال بوده که ارزش آنها هشت میلیارد 68 میلیون ریال است و 52 پرونده نیر کمتر از 10 میلیون ریال بوده که ارزش آنها 164 میلیون و 793 هزار ریال است.

مدیر کل گمرک استان ایلام یادآور شد: عمده کالاهای کشف شده شامل پوشاک، پارچه، موتور سیکلت، مشروبات الکلی و.بوده است.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.

کد مطلب 1547910

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